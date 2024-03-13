«أوقاف دبي» تدعم «ياك العون 5» بمليون درهم

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بسداد مليون درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 5»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن ثمانية مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

وتستهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 197 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم من أجل جمع شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

ومع تبرع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بمليون درهم، وتبرع مؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، وصل إجمالي التبرعات للمبادرة منذ إطلاقها إلى ثلاثة ملايين درهم، تسهم في الإفراج عن 19 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 59 مليوناً و302 ألف و169 درهماً إلى 20 مليون درهم.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على أن تكون من أوائل الداعمين لمبادرة «ياك العون» سنوياً، والمساهمة في إنهاء معاناة عدد من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة، بهدف منحهم الفرصة للعودة إلى عائلاتهم وأعمالهم، وإدخال البهجة والسرور على أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المطوع، إن دعم «ياك العون» يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز دورها في الخدمة المجتمعية وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام، والإسهام في تعزيز جودة حياة المواطنين.

وثمّن المطوع دور صحيفة «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في إطلاق المبادرات الوطنية المشتركة التي تسهم في ترسيخ روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

من جهته، قال رئيس محكمة التنفيذ والمشرف على لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد عبيد المنصوري، إن مبادرة «ياك العون» تهدف إلى إعادة الأمل وتقديم المساعدة للمواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والمساندة القانونية والاجتماعية، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك يشكل فرصة مهمة للتفاعل مع قضايا المحتاجين ومواجهة التحديات الاجتماعية بروح المسؤولية والتكافل.

وقال إن كل مساهمة صغيرة تحمل فرصة لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الآخرين، مؤكداً التزام محاكم دبي بمواصلة دعم المحتاجين وتقديم المساعدة لهم. ودعا الجميع إلى الانخراط في هذه الحملة الخيرية والمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالعدل والرحمة والتضامن.

وأضاف المنصوري: «نعمل جميعاً من أجل بناء مجتمع يعمّه الخير والعدل، ونحن على يقين بأن قوة التعاون والتكافل تمكننا من تحقيق ذلك، لذا فلنجعل من هذا الموسم الجديد لمبادرة (ياك العون) فرصة لتعزيز الروح الإنسانية والتكاتف من أجل خدمة المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية».

بدوره، وجّه رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، الشكر إلى المؤسسات والمتبرعين من أفراد المجتمع على تبرعهم وإسهامهم في مبادرة «ياك العون 5»، مؤكداً أن هذا التبرع ليس غريباً على مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي التي لها إسهاماتها المجتمعية بشكل عام، فهي دائماً سبّاقة لمد يد العون والمساعدة لكل مبادرة مجتمعية

وقال: «لمسنا تفاعلاً من قبل الأفراد والمؤسسات في الدولة مع هذه المبادرة منذ انطلاقها، لكننا نأمل تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي من قِبل هذه المؤسسات بشكل أكبر، خصوصاً أن المبادرة تستهدف المواطنين المتعثرين مالياً».

وأشار إلى أن إجمالي التبرّعات وصل حتى الآن منذ انطلاق المبادرة إلى ثلاثة ملايين درهم، ليشمل 19 مواطناً من الملاحَقين قضائياً ضمن المشمولين بمبادرة «ياك العون».

وأضاف الدربي أن شهر رمضان يترجم اللحمة الوطنية، والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، معرباً عن ثقته بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل إنجاحها.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون» ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك، إذ تعد هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.