«الجليلة» تتلقى تبرعاً بـ 9 ملايين درهم من «عيسى القرق الخيرية»

أعلنت «مؤسسة الجليلة» تلقيها تبرعاً بقيمة تسعة ملايين درهم من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، لتجديد الجناح رقم (2) في قسم أمراض النساء والتوليد وصحة المرأة بمستشفى لطيفة التابع لـ«دبي الصحية» ضمن مبادرة «صندوق الأمل».

جاء ذلك بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها في مقر «مؤسسة الجليلة»، بحضور رئيسة مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية عضو مجلس إدارة «دبي الصحية» رئيسة مجلس إدارة «مؤسسة الجليلة»، الدكتورة رجاء عيسى القرق، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، ونائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الدكتورة حنان السويدي، والمدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، الدكتور عامر الزرعوني، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، الدكتورة منى تهلك، والمدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، الدكتور محمد العوضي، ويأتي هذا الدعم ضمن مبادرة «صندوق الأمل»، إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها «مؤسسة الجليلة» التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، بهدف دعم تطوير مرافق «دبي الصحية» وتوفير خدمات طبية تلبي احتياجات المجتمع.

ويضم الجناح رقم (2) في مستشفى لطيفة 20 سريراً مخصصاً للنساء الحوامل والأمهات بعد الولادة وحديثي الولادة، تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متخصص يعمل على تقديم رعاية متكاملة تلبي احتياجات المرضى في مختلف مراحل الرعاية.

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية بدعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع، وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية التي تسهم في تعزيز جودة الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال، والارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.