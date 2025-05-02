«دبي الإسلامي» يتبرع بـ 28 مليون درهم لـ «دبي الخيرية»

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعاً سخياً بقيمة 28 مليون درهم من «بنك دبي الإسلامي»، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والدعم الكبير والمتواصل من قبل البنك للجمعية، ولمؤسسات العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وشرائح المستحقين، سنوياً.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «هذا الدعم الكريم ليس مجرد تبرع مالي، بل استثمار حقيقي في مستقبل الأفراد والأسر المتعففة في مجتمعنا، وهذه الشراكة الاستراتيجية مكنتنا على مر السنين من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية، ونحن على ثقة بأن هذا التبرع الجديد سيعزز من قدرتنا على توسيع نطاق برامجنا، والوصول إلى المزيد من المستحقين».

وذكر أن هذه المبادرة الكريمة من بنك دبي الإسلامي لـ«دبي الخيرية» هي من حصيلة «زكاة المال»، التي يلتزم البنك بسدادها وتقديمها لمؤسسات العمل الخيري الإماراتي، جرياً على سياسته وتقاليده السنوية.

وأكد أن هذا المبلغ سيُستغل بكفاءة وشفافية عالية لضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرضى غير القادرين مادياً، والأرامل، والأيتام، والمُطلقات، وأصحاب الهمم، والطلبة المُتعثرين في سداد رسومهم الدراسية، والأسر المتعففة، وغيرهم، لتمكينهم من عيش حياة كريمة.