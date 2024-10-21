3.4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» دعماً لـ «تبرعكم حياة 2»

قدم بنك دبي الإسلامي مبلغ ثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً لصالح مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً بالفشل الكلوي، يحتاجون إلى عمليات زراعة.

وتساعد مساهمة البنك في إجراء عمليات زراعة كلى لمرضى من مصابي الفشل الكلوي من مختلف الجنسيات، فضلاً عن توفير الدواء اللازم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني إلى جمع 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم قائمة المرضى المشمولين بالمبادرة، 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من جنسيات دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسيات دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي حتى الآن، 18 مليوناً و244 ألفاً و625 درهماً، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ31 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، وسدد متبرع مبلغ 7.5 ملايين درهم، وسددت شركة الوليد للعقارات 300 ألف درهم، وتبرع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمبلغ مليون درهم، وبنك دبي الإسلامي بثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً.

وأفاد نائب رئيس أول- مدير إدارة الحسابات الخاصة في بنك دبي الإسلامي، ناصر السويدي، بأنه للموسم الثاني على التوالي يسهم «دبي الإسلامي» في مبادرة «تبرعكم حياة»، إذ قررت إدارة البنك المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً لدعم المبادرة في موسمها الثاني، مؤكداً أن المرضى هم من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون حالة إنسانية في المجتمع، الذي تعوّد دائماً على دعمهم ومعونتهم، كونهم تعرضوا لظروف مادية قاهرة حالت بينهم وبين الوفاء بالمستلزمات العلاجية.

وقال: «قررت إدارة البنك الاستجابة لهذه المبادرة التي تجسد قيم التكافل والتضامن والعدالة الاجتماعية، ودعمها بتقديم ثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً، ليضاف هذا المبلغ إلى ما يقدمه البنك من دعم سنوي للمرضى المعسرين، من خلال مشروع دائم ومتجدد مخصص لهذا الغرض، حيث بلغ الدعم المقدم من البنك لمبادرة (تبرعكم حياة) خلال موسمين مبلغ ستة ملايين و944 ألفاً و625 درهماً، أسهم في زراعة الكلى لـ10 مرضى».

وأكد السويدي أن مبادرة «تبرعكم حياة» تمثل لفتة إنسانية نبيلة، تعكس في جوهرها القيم التي تمثل المكون الأساسي لثقافتنا وتراثنا الحضاري في دولة الخير والعطاء، وتتماشى مع توجيهات القيادة بتبني المزيد من المبادرات التي تنهض بالمجتمع، وتحقق سبل الحياة والعيش الكريم لأبنائه.

وأضاف السويدي: «فخورون بانضمامنا لهذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف مرضى الفشل الكلوي، ونتمنى النجاح لمثل هذه المبادرات التي تجسد روح التكافل والتضامن المجتمعي، وتجسد نهج العطاء الذي أرسى دعائمه كل من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وتسير على دربه القيادة الرشيدة التي كرست نهج وقيم العطاء والتكافل في المجتمع على جميع المستويات، وأفردت له حيزاً كبيراً من اهتمامها، وكانت مثالاً للتعاطي مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني: «نشكر بنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي ودعمه لمبادرة (تبرعكم حياة 2) التي تسهم في زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، إذ إن هذا التبرع ليس بغريب على إدارة البنك، فهي دائماً سباقة في تقديم العون والمساعدة، ودعم أي مبادرات مجتمعية تصب في الصالح العام، وإن إسهامات البنك في هذه المبادرة تأتي وفقاً لرسالة وتوجهات قيادة البنك في إبراز دوره المجتمعي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، إيماناً منهم بعلاج هؤلاء المرضى، من أجل سعادتهم وسعادة أسرهم».

وأشاد الزرعوني بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في دعم هذه المبادرة.

وقدم رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، الشكر لكل من أسهم في دعم مبادرة «تبرعكم حياة 2»، المبادرة الوطنية المجتمعية، سواء من المؤسسات أو الأفراد، حتى الآن، منوهاً بدعم «دبي الإسلامي» للمبادرة.

وقال إن «تبرعكم حياة 2» تعتمد على مبدأ أساسي تتبناه الدولة، وهو العمل الإنساني، ومساعدة المرضى المحتاجين لزراعة الكلى والمتابعة العلاجية ما بعد الزراعة، التزاماً بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة، التزاماً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عُرف بتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجة، مضيفاً أن حصيلة المبادرة بلغت 18 مليوناً و244 ألفاً و625 درهماً، تكفي لمساعدة 31 مريضاً ممن يحتاجون لزراعة الكلى.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت خلال الأسابيع الماضية مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في دبي.

ناصر السويدي:

مبادرة «تبرعكم حياة» تمثل لفتة إنسانية نبيلة، تعكس في جوهرها القيم التي تمثل المكون الأساسي لثقافتنا وتراثنا الحضاري.

عامر الزرعوني:

التبرع ليس بغريب على إدارة بنك دبي الإسلامي، فهي دائماً سبّاقة في تقديم العون ودعم أي مبادرات مجتمعية.