«زايد العليا» تفتح باب التسجيل لمبادرة «همم موهوبة»

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فتح باب التسجيل للدورة الثانية من مبادرة «همم موهوبة» في إمارة أبوظبي، والتي تقام تحت شعار «بالفن نتواصل»، وذلك بعد نجاح المبادرة في نسختها الأولى عام 2023، مشيرة إلى استمرار التسجيل في دورة 2024 حتى 24 مايو الجاري.

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن البرنامج يبدأ بمرحلة تجارب الأداء من 26 إلى 30 مايو الجاري، ثم يقام التقييم في ثلاث مناطق على مستوى الإمارة في مقر مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في مركز أبوظبي، ومركز العين، ومركز مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وسيتم إلحاق أصحاب الهمم المتأهلين - الذين تمكنوا من تجاوز تجارب الأداء بنجاح - ببرنامج تدريبي لمدة شهرين من الثالث من يونيو إلى 11 يوليو 2024، يتلقون خلاله تدريباً تخصصياً في المجالات الفنية للمبادرة في مركز أبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى دعم ورعاية الموهوبين من أصحاب الهمم في مجالات الفنون المختلفة، وتشمل فنون الأداء، والفنون المرئية، بهدف رعاية ودعم وتنمية مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لمنافسة المواهب العالمية، عبر صياغة برنامج متكامل يضمن صقل تلك المواهب والمهارات، لتعزيز حضورها في العديد من المحافل المحلية والدولية.

وأكدت المؤسسة تطوير نسخة المبادرة في دورتها الثانية، من خلال إضافة مجالات فنية جديدة، وتوفير كوادر تدريبية احترافية متخصصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها ضمن أولوية توسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة وفي الثقافة والرياضة، بهدف الارتقاء بمهاراتهم في المجالات السلوكية والحياتية والإبداعية، ما يعزز قدراتهم وينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

يذكر أن الدورة الأولى من المبادرة شهدت اجتياز 78 «صاحب همة» لتجارب الأداء من 269 من المتقدمين للمشاركة، منهم 164 من الذكور، و105 من الإناث عرضوا مهاراتهم وقدراتهم أمام أعضاء لجان التقييم على مدى ثلاثة أيام، في ثلاث مناطق على مستوى الإمارة.

وجاءت 47 موهبة في التمثيل، و36 في الغناء، و17 في العزف، و125 في الرسم، و44 في التقديم الإعلامي.

وتراوحت أعمار المشاركين بين أربعة و65 عاماً، منهم 44 من الفئة العمرية من أربعة إلى تسعة أعوام، و104 من المرحلة العمرية من 10 إلى 19 عاماً، و53 من المرحلة العمرية من 20 إلى 29 عاماً، و17 من المرحلة العمرية من 40 إلى 49 عاماً، وخمسة من المرحلة العمرية من 50 إلى 65 عاماً.

• برنامج المبادرة يبدأ بمرحلة تجارب الأداء من 26 إلى 30 مايو.