«بيت الخير» ترصد 59 مليون درهم لدعم الأسر المتعففة في رمضان

رصدت «بيت الخير» 59 مليون درهم، لدعم الأسر المتعففة والحالات المحتاجة خلال حملتها الرمضانية «حق معلوم».

وقال مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، إن «الجمعية تتابع استعداداتها لتنفيذ حزمة المشروعات التي أعدتها لحملتها الرمضانية، لدعم وإسعاد الأسر المتعففة المسجلة، والحالات المستحقة خلال الشهر الفضيل، وتهدف هذه المشروعات الرمضانية في المقام الأول إلى توفير الدعم الغذائي، الذي يلبي احتياجات المستفيدين في رمضان، ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء الاجتماعية والتعبدية في شهر الصوم».

وأكّد العوضي، جاهزية الجمعية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقال: «إن الجمعية رصدت لمشروعات الحملة الرمضانية هذا العام 59 مليون درهم، لتقديم الدعم لآلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الدولة، تماشياً مع سياسة الجمعية ونهجها في العمل الخيري، وذلك عبر حزمة من المشروعات الموسمية الأساسية كإفطار صائم والمير الرمضاني وزكاة الفطر، إلى جانب المشروعات الشهرية التي ستبقى مستمرة خلال فترة الحملة، والتي انطلقت بداية شهر رجب الماضي، وستستمر حتى عيد الفطر المبارك».

وأضاف: «كعادتها في كل عام تستعد (بيت الخير) لإطلاق حملتها الرمضانية الجديدة فور انتهاء الحملة السابقة، وقد خصّصت لذلك لجنة مشرفة مكلّفة بالاستعداد والتحضير لحملة موسم الخير، ليتم تنفيذها بأفضل صورة، ولتحقيق أهدافها الإنسانية التي وضعتها منذ البداية ورسمت خطوطها بما يغطي مختلف شرائح المجتمع، وقد بدأت اللجنة المنظمة للحملة مبكراً بتوجيه الرسائل لما لا يقل عن 25 شركة ومؤسسة تعودت الجمعية منها رعاية ودعم إفطار صائم، كما تم التنسيق مع الجهات المعتمدة لصرف المير الرمضاني، وفتحت الجمعية مبكراً باب التبرع للراغبين في دعم الأسر المتعففة قبل حلول الشهر الفضيل، لتخفيف عبء الاحتياجات التي قد ترهق كاهلهم».

ودعا العوضي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم حملة «حق معلوم»، من خلال التبرع لمشروعاتها عبر تطبيق «بيت الخير» الذكي، أو موقعها الإلكتروني.