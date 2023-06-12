«يد الخير» مبادرة للإفراج عن سجناء القضايا الإيجارية بدبي

وقّع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، مذكرة تفاهم لتبني مبادرة بعنوان «يد الخير»، تهدف إلى السعي للإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، ممن حكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

ويتولى المركز، الطرف الأول في المذكرة، تحديد الحالات المستهدفة التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، بالتنسيق مع «الإمارات اليوم»، وتزويد الأطراف المعنية باسم المحكوم عليه، ودراسة قضيته، ومدة الحكم، والمبلغ المطلوب للإفراج عنه، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للحالة الاستفادة من المبادرة، ويتولى المركز التنسيق مع الطرف الثاني في المذكرة، وهو «الإمارات اليوم».

وبحسب المذكرة، التي وقّعها رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، ورئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، يتولى المركز التنسيق مع الجهات صاحبة الاستحقاق المالي، لإجراء تسوية في أسرع وقت ممكن، وتزويد طرف المذكرة الآخر بتقارير نصف سنوية للحالات التي تمت مساعدتها، مع مراعاة أن تكون القضية مالية إيجارية، وليست جنائية، وأن يكون الحكم صادراً من مركز فض المنازعات في دبي فقط، وأن يكون النزيل من المستحقين ضمن شروط ومعايير المساعدة.

أما صحيفة «الإمارات اليوم» فتتحمل مسؤولية التنسيق مع بقية الأطراف، لإعداد حملة دعائية موسعة عن المبادرة بكل تفاصيلها على جميع وسائلها الإعلامية، والالتزام بتحويل التبرعات والإسهامات التي تتلقاها عبر خدمة «الخط الساخن» إلى الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، بالترتيب مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وأكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، أن الشراكة الفاعلة والاستراتيجية مع صحيفة «الإمارات اليوم» تحقق تطلعات الجانبين في تقديم خدمات ورسائل إعلامية هادفة للمجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الصحيفة لخدمة الوطن، ونقل الرسالة الإعلامية الوطنية.

وأوضح موسى أن هذا التعاون المشترك يأتي لمساعدة الحالات الإنسانية، المتضررة من قضايا الدعاوى الإيجارية، التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية عن المركز، لفك كربهم. وتعتبر الاتفاقية إضافة مهمة للمركز بصفته الجهة المعنية بالمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة في دبي.

وقال موسى: «نسعى إلى نشر المعرفة والثقافة الإيجارية، وشراكتنا مع صحيفة (الإمارات اليوم) تساعدنا على تحقيق هدف مهم للمركز، وهو ترسيخ التوعية العقارية بين مختلف الأطراف».

وأعرب عن شكره للصحيفة، لإسهامها في دعم لجنة «يد الخير» في المركز، الأمر الذي يؤكّد حجم التكاتف والمسؤولية المجتمعيّة التي تتحلى بها الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة دبي.

وبدورها، قالت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، إن للصحيفة سجلاً حافلاً في هذه المبادرات المهمة، إذ تبنت سابقاً مبادرة «صندوق الفرج» بالشراكة مع وزارة الداخلية، التي خففت عن مئات من نزلاء المؤسسات العقابية المعسرين على مستوى الدولة، وأدخلت الفرحة إلى قلوب أفراد أسرهم، ومبادرة «ياك العون» مع محاكم دبي، التي أفرجت عن سجناء متعثرين في دبي.

وأضافت أن «الصحيفة لا تتوانى عن المشاركة في أي مبادرات مماثلة، تهدف إلى مساعدة الآخرين على تجاوز محنهم. وتصبح الرغبة أشد إزاء دائرة سباقة دائماً إلى الخير، وهو مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي».

وأكدت أن «الإمارات اليوم» ستفتح قناة تواصل مباشر مع أصحاب الخير من خلال «الخط الساخن»، ثم توجه المتبرعين، وفق آلية منظمة متفق عليها، إلى شريكها في المبادرة، عن طريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، معربة عن أملها في أن تمثل المبادرة الوليدة بارقة أمل لبدء حياة جديدة للنزلاء المتعثرين، وتعيد الابتسامة إلى وجوه أطفالهم.

وأكدت ثقة الصحيفة، بناءً على تجاربها السابقة، بتفاعل أصحاب الخير من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع المبادرة، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتعثرين في قضايا إيجارية ممن يقبعون داخل السجن.

لمشاهدة توقيع مذكرة تفاهم «يد الخير»، يرجى الضغط على هذا الرابط.