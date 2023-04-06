«محمد بن راشد للمعرفة» تعد الشباب لقيادة مجتمعاتهم

أُطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو 2007، ومنذ إعادة هيكلة إدارتها في مايو 2013، أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات الريادية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي والدولة على الخارطة المعرفية.

وتهدف المؤسسة إلى تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة؛ لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، كما تتعهد بتأسيس مجتمعات قائمة على المعرفة من خلال تمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات، فهي تدعم الأفكار والابتكار، وفي الوقت نفسه تهتم بركائزها الأساسية التي تتمثل في التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير.

وتسعى المؤسسة إلى توفير الفرص للشباب العربي وإعدادهم لقيادة منطقتهم إلى الاقتصاد القائم على المعرفة عبر قيام المؤسسة بتشجيع ريادة الأعمال، والبحث والابتكار، وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد، والتطوير المهني النوعي، ودعم إنتاج واكتساب ونشر مصادر المعرفة باللغة العربية.

وتستهدف المؤسَّسة تعزيز ونشر القراءة في المجتمع وإطلاق المبادرات والمشاريع المعرفية المتنوعة التي من شأنها النهوض بالواقع المعرفي بوصفه أولوية رئيسة لها، كما تحرص على المساهمة في تنمية الدور المعرفي للغة العربية وتحفيز جميع أفراد مجتمع الإمارات لممارسة القراءة كجزء من أنشطتهم اليومية، لذلك أطلقت عدداً من المشاريع منها مشروع المعرفة، وتحدي الأمية، واستراحة معرفة، وبالعربي، وبرنامج دبي الدولي للكتابة، وبيت الشعر، ومجتمع المعرفة، وعائلتي تقرأ.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن المؤسسة تحرص على أن تتصدر دبي المشهد العالمي كمدينة تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على المعرفة من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية الوطنية عن طريق إيجاد قاعدة عريضة من الخبرات والكفاءات التي تتمتع بمعارف واسعة، ومواهب متعددة، وتوفير المزيد من الفرص للأجيال الشابة للحصول على المعرفة.