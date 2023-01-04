«دار البر» تنهي معاناة 14 نزيلاً في عجمان

أفادت جمعية دار البر بأن المبادرة الإنسانية (كربة سجين)، التي أطلقتها خلال الأعوام الماضية، نجحت في سداد مديونيات 14 نزيلاً في المؤسسة العقابية والإصلاحية، التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، بكلفة 473 ألفاً و661 درهماً.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن المبادرة المجتمعية نجحت في الإفراج عن عدد جديد من نزلاء المؤسسة العقابية، المسجونين على ذمم قضايا مالية ومديونيات، وإعادتهم إلى منازلهم وأسرهم، وجمع شملهم مجدداً بأبنائهم وزوجاتهم ووالديهم، ليرتفع عدد السجناء المدينين، المستفيدين من «كربة سجين»، بصورة ملموسة وفاعلة، ولتتواصل نجاحات الجمعية في الإفراج عن هذه الشريحة من السجناء، وإنهاء كربتهم ومعاناة أسرهم، ودعم الاستقرار والأمن المجتمعي في الدولة، على مدار الأعوام الماضية. وأشار إلى النجاح اللافت للحلقة الجديدة من المبادرة الإنسانية (كربة سجين)، الهادفة إلى إنهاء معاناة السجناء من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في كل إمارات الدولة.