«ناريمان» تحتاج إلى 40.6 ألف درهم لعلاج سرطان القنوات الصفراوية

تعاني (ناريمان - سودانية - 60 عاماً) سرطان القنوات الصفراوية، وتحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي متزامن، يتضمن 25 جلسة إشعاعية، إلى جانب تناول أدوية وعقاقير طبية خاصة، تبلغ كلفتها 40 ألفاً و626 درهماً، وتناشد المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في استكمال مبلغ علاجها.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية (صحة) في أبوظبي، بأن المريضة تحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وقالت (ناريمان) لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت معاناتي الصحية في عام 2021، عندما أصبت بالتهابات متكررة في القنوات الصفراوية ويرقان انسدادي، ما استدعى دخولي المستشفى مرات عدة، وإجراء تدخلات وعمليات جراحية طبية لتصريف العصارة الصفراوية».

وأضافت: «استمرت معاناتي الصحية طوال السنوات الماضية، وفي يوليو من عام 2024 خضعت لعملية جراحية، تم من خلالها إعادة إنشاء وصلة جديدة بين الكبد والأمعاء الدقيقة، أملاً في تحسن حالتي والتخلص من المضاعفات الصحية التي عانيتها».

وتابعت: «بعد العملية، أخذ الأطباء عينة من القناة الكبدية المشتركة لتحليلها، وأظهرت النتائج إصابتي بسرطان القنوات الصفراوية، إضافة إلى وجود خلايا سرطانية، حيث كان خبر إصابتي بالمرض مثل الصدمة الكبيرة على أفراد أسرتي».

واستطردت: «عُرضت حالتي على العديد من الأطباء المتخصصين، وأكدوا حاجتي إلى بدء خطة علاجية مكثفة، تتضمن أخذ جلسات علاج كيماوي، فضلاً عن 25 جلسة إشعاعية، إلى جانب تناول الدواء المقرر خلال فترة العلاج».

وأوضحت أن حالة أسرتها المادية لا تسمح بتوفير المبلغ المطلوب للعلاج، والمقدر بـ40 ألفاً و626 درهماً، ما تسبب في دخولها في حالة من الخوف والقلق، لذا تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في استكمال رحلة علاجها، حتى تتمكن من السيطرة على المرض، واستعادة صحتها، والعودة إلى حياتها الطبيعية.

المريضة:

• خضعت لعملية جراحية، تم من خلالها إعادة إنشاء وصلة جديدة بين الكبد والأمعاء الدقيقة، أملاً في تحسن حالتي والتخلص من المضاعفات الصحية التي عانيتها.