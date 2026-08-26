«نهاد» تحتاج إلى 237.9 ألف درهم لعلاج «كرون»

تعاني (نهاد - يمنية - 20 عاماً) مرض «كرون» المزمن، الذي يصيب الأمعاء بالتهاب حاد والتصاقات.

وتبلغ كلفة علاجها 237 ألفاً و944 درهماً لمدة عام، إلا أن أسرتها عاجزة عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من هذا المبلغ.

ويناشد والد المريضة أهل الخير مساعدة ابنته، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأفاد تقرير صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، بأن المريضة تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، وحقن من نوع خاص للسيطرة على المرض.

وأشار إلى أن المرض سبّب لـ(نهاد) فقداناً شديداً في الوزن، وعدم قدرة على تناول الطعام، وألماً مستمراً في البطن، مؤكداً ضرورة إجراء العملية الجراحية لها لاستئصال جزء من الأمعاء الدقيقة وإنقاذ حياتها.

وتابع التقرير أن المريضة ترقد في المستشفى حالياً لتلقي العناية الطبية اللازمة لحالتها، بسبب مضاعفات المرض، لافتاً إلى تركيب كيس لها في البطن لتسهيل الإخراج.

وقال والد (نهاد) لـ«الإمارات اليوم» إن معاناة ابنته مع المرض بدأت عندما لاحظ، قبل أكثر من ستة أعوام، أنها ضعيفة البنية بسبب فقدانها الوزن بشكل مفاجئ، رغم عدم وجود تغيير في عاداتها الغذائية، وأضاف أنها كانت تعاني خلال تلك الفترة مغصاً في البطن، فتوجه بها إلى إحدى العيادات، حيث وصف لها الطبيب بعض الفيتامينات، وطالبها بتغيير نظام الأكل الخاص بها.

وتابع الأب: «التزمت ابنتي بنصيحة الطبيب، وغيرت نظامها الغذائي، لكن حالتها الصحية لم تتحسن، وعانت شعوراً مستمراً بالإرهاق أثار قلقي على وضعها الصحي، وعندها توجهت بها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتشخيص حالتها وعلاجها، وبعد وصولنا إلى قسم الطوارئ وإجراء المعاينة، أكد الطبيب ضرورة إجراء فحوص شاملة لها، ليتبين أن لدى ابنتي التهاباً حاداً في الأمعاء، وأنها مصابة بمرض (كرون) المزمن، وقد شرح لي الطبيب أنها تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الملتهبة، وتصحيح الالتصاقات فيها، وبعدها ستحتاج إلى علاج خاص للسيطرة على المرض، وهو عبارة عن حقن شهرية».

وأكد الأب أن إحدى الجمعيات الخيرية تكفلت بعلاج (نهاد) في تلك الفترة، لكن استكمال علاجها مكلف بالنسبة لوضعه المالي، إذ تحتاج إلى متابعة طبية، وعملية جراحية تبلغ كلفتها 237 ألفاً و944 درهماً، لمدة عام، بينما هو عاجز تماماً عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من هذا المبلغ.

وشرح الأب أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، وكان موظفاً في إحدى الشركات الخاصة، لكن الإدارة قررت إنهاء خدماته، وهو يعمل حالياً مندوباً براتب 3000 درهم، ويعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، إضافة إلى إعالته والديه في اليمن.

وأضاف: «أسرتي تعيش في حزن شديد للغاية، ولا نمتلك من أمرنا شيئاً، فنحن عاجزون عن مساعدة ابنتنا (نهاد) في توفير تكاليف العلاج الباهظة لتتمكن من العيش بشكل طبيعي»، مناشداً أهل الخير إعادة الفرحة إلى منزله، ومساعدة ابنته في استعادة صحتها.

وداء «كرون» نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، ويسبب تورماً في أنسجة السبيل الهضمي، ما يؤدي إلى المغص والإسهال الشديد والإرهاق ونقص الوزن وسوء التغذية.

وأكثر منطقة يصيبها هي الأمعاء الدقيقة، وينتشر هذا الالتهاب غالباً في الطبقات العميقة منها.

• «أبونهاد» يعمل مندوباً براتب 3000 درهم، ويعيل أسرة مكونة من 5 أفراد.