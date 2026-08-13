الطفل «عمران» يحتاج إلى 54.6 ألف درهم لمواصلة العلاج

يواجه الطفل (عمران - باكستاني - سبع سنوات) ظروفاً صحية صعبة، حيث يعاني عيباً خلقياً في القلب منذ الولادة، وارتفاعاً شديداً في ضغط الشريان الرئوي، ويحتاج إلى 54 ألفاً و610 دراهم لاستكمال رحلة العلاج، متضمنة الأدوية والمتابعة الطبية المستمرة، واحتمالية التدخل الجراحي، وفق تقرير صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما لا تسمح ظروف والده المالية بتدبير مبلغ العلاج.

وروى والد الطفل (عمران) لـ«الإمارات اليوم» مشكلة ابنه الصحية، قائلاً: «يعاني ابني منذ ولادته مشكلة خلقية في القلب، تحتاج حالته إلى متابعة مستمرة، وربما تدخل جراحي، لكن الفترة الأخيرة كانت الأصعب علينا، بعدما أصيب بالتهاب رئوي، وبدأ مستوى الأكسجين لديه في الانخفاض بصورة كبيرة، وأصبحت حالته حرجة للغاية، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إدخاله على الفور إلى وحدة العناية المركزة للأطفال».

وأضاف: «عشت أياماً صعبة وأنا أرى ابني في العناية المركزة، خصوصاً أن الأطباء أخبروني بأنه يعاني ثقباً كبيراً في القلب، وارتفاعاً شديداً في ضغط الشريان الرئوي، ويحتاج إلى الاستمرار على الأدوية والمتابعة مع أطباء القلب، إضافة إلى إجراء فحوص طبية وأشعة مقطعية من قبل أطباء مختصين في القلب، لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى تدخل جراحي».

وتابع: «أمرّ بظروف مالية صعبة جداً، حيث أعمل في شركة خاصة، وأتقاضى راتباً شهرياً قدره 3000 درهم، بالكاد يلبي احتياجات أسرتي الأساسية من إيجار سكن ونفقات معيشية يومية، وأقف عاجزاً عن تدبير كلفة العلاج لابني (عمران)، البالغة 54 ألفاً و610 دراهم، إذ يفوق هذا المبلغ إمكاناتي المادية، ولا يوجد لدي مصدر دخل آخر أستطيع من خلاله توفير كلفة علاجه».

ويناشد والد الطفل (عمران) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على توفير كلفة العلاج لابنه، حتى يتمكن من مواصلة تناول أدويته، وإجراء الفحوص والمتابعات الطبية اللازمة.