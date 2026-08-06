«ريما» تحتاج إلى 30 ألف درهم لاستكمال علاجها من السرطان

تعاني (ريما - 36 عاماً) سرطان الثدي الثلاثي السلبي المتحول، وتحتاج إلى جلسات علاج كيماوي وأدوية بكلفة 30 ألف درهم، وفق تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بينما يغطي التأمين الصحي جزءاً من نفقات العلاج فقط.

وروت (ريما) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «في مارس من العام الجاري، لاحظتُ وجود كتلة صغيرة في الثدي الأيسر، لكن لم أكن أشعر بأي ألم أو أعراض مقلقة، كما أن حجمها ولونها لم يتغيرا في البداية، ما جعلني أعتقد أنها أمر بسيط، لكن بعد أشهر عدة بدأت أشعر بآلام شديدة فذهبت إلى مستشفى خاص، وأجريت فحوصاً وتحاليل طبية كشفت إصابتي بسرطان الثدي الثلاثي السلبي المتحول، وأن حجم الورم بلغ سبعة سنتيمترات، ما استدعى وضع خطة علاجية عاجلة تعتمد على العلاج الكيماوي المكثف».

وأضافت: «بدأت في رحلة العلاج الكيماوي، وتمكنت من تلقي عدد من الجرعات لكن توقفت بعد فترة، لأن التأمين الصحي يغطي جزءاً محدوداً من قيمة العلاج، بينما أصبحت مطالبة بسداد ما تبقى من قيمة الأدوية والعلاجات والمتابعات الطبية».

وأردفت: «أكد لي الطبيب المعالج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن وضعي الصحي في حالة حرجة وأن أي تأخير في جلسات العلاج الكيماوي وتناول الأدوية المطلوبة، سيؤثر في فرص الشفاء، وعدم القدرة على السيطرة على حالتي الصحية، وحينئذ ستصبح حياتي مهددة بالخطر».

وأكملت: «إن وضعي المالي لا يسمح بتحمل نفقات العلاج الكبيرة التي لا يغطيها التأمين الصحي، حيث أعمل موظفة في شركة خاصة براتب شهري يبلغ 3500 درهم، وهو مبلغ بالكاد يغطي إيجار السكن ومتطلبات الحياة اليومية لي، الأمر الذي يهدد استكمال العلاج ضمن الخطة الزمنية المحددة التي وضعها لي الطبيب المعالج».

وتناشد (ريما) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها، ومساعدتها في توفير مبلغ 30 ألف درهم حتى تتمكن من مواصلة العلاج، تفادياً لتدهور وضعها الصحي نحو الأسوأ.