زوجان يحتاجان إلى 40.5 ألف درهم لتجديد بطاقتيهما الصحيتين

تعاني (أم أسماء) سرطان الثدي الذي بات يهدد حياتها بالخطر، كما يعاني زوجها (أبوأسماء - 75 عاماً) أمراضاً مزمنة، منها مشكلات في الكلى والقلب والسكري والضغط، ويحتاج الزوجان إلى تجديد بطاقتيهما الصحيتين، بقيمة تبلغ 40 ألفاً و594 درهماً، حتى يستطيعا استكمال علاجهما في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما لا تسمح إمكانات ابنهما المعيل لهما بتدبير المبلغ المطلوب لتجديد البطاقتين الصحيتين.

وروى الابن قصة معاناة والديه مع المرض، قائلاً: «تدهورت حالة والدتي الصحية كثيراً منذ عام، فنقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث كشفت التحاليل الطبية وفحوص الأشعة وجود ورم سرطاني في الثدي، وقد أخبرنا الطبيب المعالج بضرورة استئصال الورم، وبدء العلاج الكيماوي، للسيطرة على حالتها الصحية التي باتت تهدد حياتها بالخطر».

وتابع: «تدهور الوضع الصحي لوالدي أيضاً، بسبب مضاعفات ناجمة عن مشكلات صحية في الكلى والقلب، وأمراض مزمنة أصابته منذ سنوات، منها السكري والضغط والكوليسترول، ويحتاج إلى علاجات وأدوية إلى جانب والدتي في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي».

وأضاف الابن: «انتهت بطاقتا التأمين الصحيتان لوالدتي ووالدي معاً، ونحتاج إلى 40 ألفاً و594 درهماً لتجديد البطاقتين ليتمكنا من الاستمرار في تلقي علاجاتهما، وأنا المعيل الوحيد لهما، ولا أملك المبلغ لتجديد البطاقتين، حيث أعمل موظفاً في شركة خاصة، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4800 درهم، وهو بالكاد يكفيني لإعالة أسرتي المكونة من زوجة وولدين».

ويناشد الابن أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير المبلغ، لتجديد بطاقتي التأمين الصحيتين لوالديه، حتى يتمكنا من استكمال علاجهما من أمراض تهدد حياتهما بالخطر.