«هَنا» تحتاج إلى جراحة عاجلة بكلفة 45.5 ألف درهم

أصيبت المريضة (هَنا - سودانية - 30 عاماً) بتشوه خلقي في النخاع الشوكي وهي في الثامنة من عمرها، وتعاني حالياً تدهوراً حاداً في حالتها الصحية، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بكلفة 45 ألفاً و507 دراهم، بمستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، وهو مبلغ يفوق قدرة أسرتها المالية.

وروى زوج شقيقتها، الذي يتولى إعالتها بعد وفاة والديها، قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنها «تعاني عيباً خلقياً في النخاع الشوكي وفقرات الظهر منذ كان عمرها ثماني سنوات، وقد خضعت في السودان عام 2000 لأول عملية جراحية، تم خلالها تصحيح وتوسعة فقرات الظهر، واستقرت حالتها الصحية لسنوات، لتظهر تلك المعاناة من جديد خلال العام الجاري، حيث تدهورت حالتها بصورة مفاجئة، إذ بدأت تشكو من صداع شديد في الجزء الخلفي من الرأس، وآلام حادة في الرقبة، مع فقدان القدرة على المشي بصورة طبيعية، واختلال في التوازن، إضافة إلى خدر في اليدين والذراعين والقدمين، وصعوبة في البلع وصلت إلى حد الاختناق، وضعف شديد في العضلات والأطراف، الأمر الذي استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأضاف: «أجرى الأطباء لها فحوصاً طبية وتحاليل مخبرية، وأشعة مقطعية كشفت وجود مضاعفات ناتجة عن تشوه خلقي في النخاع الشوكي، مصحوباً بضغط على الأعصاب، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لتوسعة الفقرات في منطقة النخاع الشوكي وتخفيف الضغط عنه، وقد أكد الأطباء أن أي تأخير في إجراء العملية الجراحية قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض العصبية، وفقدان القدرة على الحركة بصورة دائمة، واستمرار صعوبة البلع وضعف الأطراف».

وأكمل: «تبلغ كلفة العملية 45 ألفاً و507 دراهم، بينما لا يسمح وضع الأسرة بتدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ، وأنا أتولى إعالة أسرتي وإعالة (هنا) بعد وفاة والديها، حيث أعمل في شركة خاصة وأتقاضى 15 ألف درهم راتباً شهرياً، أخصص الجزء الأكبر منه لإيجار المسكن، والأقساط البنكية، والرسوم الدراسية لأبنائي الثلاثة، بينما يذهب المبلغ المتبقي لتلبية متطلبات الأسرة المعيشية، وأقف عاجزاً عن توفير كلفة العملية الجراحية لشقيقة زوجتي التي أصبحت فرداً من أسرتنا».

وناشد زوج شقيقة المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في توفير كلفة العملية الجراحية لـ(هَنا) التي تتدهور حالتها الصحية يوماً بعد آخر.