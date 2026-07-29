سرطان الدم يهدد حياة «بلال».. ويحتاج إلى 80.8 ألف درهم للعلاج

يحتاج المريض (بلال - 25 عاماً - موريتاني) إلى مراجعة دورية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإلى جرعات دوائية خاصة بالسرطان تبلغ قيمتها 80 ألفاً و891 درهماً، إلا أنه لا يمتلك تأميناً صحياً يتيح له ذلك، رغم أن التوقف عن العلاج يعرّض حالته الصحية للتدهور، ويعاني المريض سرطان الدم (اللوكيميا) منذ عامين تقريباً، وقد سبق أن تلقى العلاجين الكيماوي والإشعاعي في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لكن ظروفه المالية والصحية لا تسمح له بتوفير المبلغ المطلوب لمواصلة علاجه.

وحسب تقرير طبي صادر عن المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد انتهى المريض من العلاج الكيماوي لكنه يحتاج إلى علاج دوائي من نوع خاص لعلاج السرطان.

وقال (بلال): «منذ أكثر من عامين، بدأت تظهر لديّ أعراض مرض السرطان، حيث كنت أشعر بألم في الجسم وحمى شديدة على مدار اليوم، فتوجهت إلى إحدى العيادات القريبة من منزلي، وبعد إجراء الفحوص الطبية لي، بينت النتائج أن لديّ نقصاً في كريات الدم البيضاء والصفائح، فنصحني الطبيب بمراجعة مستشفى حكومي».

وأضاف: «ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مستفيداً من التأمين الصحي الذي كان يغطي علاجي، وقد عاين طبيب مختص حالتي، ثم قرر تحويلي إلى قسم الأورام في المستشفى، وطلب إجراء فحوص وأشعة جديدة لي، تضمنت أخذ عينة للتأكد من عدم إصابتي بالسرطان، لكن نتيجة الفحوص أظهرت أنني مصاب باللوكيميا فعلاً، وقال الطبيب إن علي الخضوع فوراً للعلاجين الكيماوي والإشعاعي لمنع المرض من الانتشار».

وأضاف: «مازلت أتلقى العلاج في المستشفى، ورغم أن الطبيب أكد لي أنني قادر على التخلص من المرض والسيطرة عليه، فالحقيقة أنني أشعر بيأس وضعف شديد لعدم قدرتي على الالتزام بأخذ الدواء، والمواظبة على المراجعة الدورية (كل ثلاثة أشهر)، إذ تبلغ كلفة علاجي 80 ألفاً و891 درهماً، وأنا عاجز عن دفع ولو جزءاً بسيطاً من هذا المبلغ».

وشرح أنه يعمل حارس أمن في إحدى الشركات الخاصة براتب 4000 درهم، وهو المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من زوجة وطفل، إضافة إلى والدته المريضة.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاجه، حتى يتمكن من استئناف دوره تجاه أسرته.

يذكر أن سرطان الدم (اللوكيميا) يحدث بسبب نمو غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء غير الناضجة بمعدل أسرع من الطبيعي، من دون سبب معروف، وانقسامها المستمر في نخاع العظم، ما يعيق وظيفة نخاع العظم الطبيعية عن إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.