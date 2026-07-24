«سليمان» يحتاج إلى 22.7 ألف درهم لعلاج مرض الطحال

يعاني المريض (سليمان - يمني - 56 عاماً) مشكلات في الطحال، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية لمدة شهر، تمهيداً لإجراء عملية جراحية، تبلغ كُلفتها 22 ألفاً و799 درهماً، إلا أن ظروفه المالية الصعبة، وعدم تغطية التأمين الصحي لكُلفة العلاج، حالا دون تمكّنه من الحصول على الأدوية، ما يهدد بتأخير إجراء العملية له، وتالياً تفاقم حالته الصحية.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على توفير قيمة العلاج حتى يتمكن من استعادة صحته، واستئناف دوره تجاه أسرته.

وأوضح تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي أن «المريض يعاني مشكلات في الطحال، ويحتاج إلى علاج دوائي متخصص لمدة شهر قبل الخضوع لعملية جراحية»، مضيفاً أن «الالتزام بالخطة العلاجية في موعدها يُعدّ أمراً ضرورياً لتجهيز المريض للعملية، والحد من احتمالية حدوث مضاعفات صحية».

وروى (سليمان) لـ«الإمارات اليوم» أن معاناته بدأت في أبريل الماضي، عندما لاحظ انخفاضاً كبيراً ومفاجئاً في وزنه خلال فترة قصيرة، ترافق مع خمول شديد، وإرهاق مستمر، وشعور دائم بالتعب، الأمر الذي أثر في قدرته على ممارسة حياته اليومية وأداء عمله بصورة طبيعية.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن تكون تلك الأعراض مؤشراً إلى مشكلة صحية خطرة، لافتاً إلى أنه راجع أحد المستشفيات الخاصة القريبة من مسكنه في أبوظبي، حيث أُجريت له فحوص وتحاليل طبية أظهرت انخفاضاً حاداً في نسبة «الهيموغلوبين» في الدم، ما استدعى إدخاله إلى المستشفى بصورة عاجلة، حيث خضع لعملية نقل دم، قبل أن يُسمح له بالمغادرة بعد تحسن حالته.

وأشار إلى أنه باشر عمله في اليوم التالي، آملاً أن تكون الأزمة قد انتهت، إلا أن حالته لم تستقر، إذ تعرض بعد نحو شهر لانتكاسة مفاجئة أثناء وجوده في مقر عمله، حيث شعر بدوار شديد، وإعياء أفقده القدرة على الوقوف، فتم استدعاء سيارة إسعاف، لنقله مباشرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأوضح أنه خضع في المستشفى لكثير من الفحوص المخبرية والأشعة، ومكث أسبوعاً كاملاً تحت الرعاية الطبية، إلى أن كشفت النتائج وجود مشكلات في الطحال تستدعي تدخلاً علاجياً.

وقال، إن الطبيب طلب منه البدء في تناول أدوية وعقاقير طبية متخصصة لمدة شهر، بهدف تهيئة حالته لإجراء عملية جراحية.

وأكد (سليمان) أن الصدمة لم تكن في تشخيص المرض فحسب، وإنما عندما علم أن التأمين الصحي لا يغطي قيمة الأدوية الموصوفة له، البالغة 22 ألفاً و799 درهماً، لافتاً إلى أن المبلغ يتجاوز بكثير حدود قدراته المالية، ما جعله عاجزاً عن بدء العلاج في الوقت المحدد.

وشرح أنه يعيش ظروفاً مالية صعبة، إذ يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 3300 درهم، يعتمد عليه في تلبية احتياجات أفراد أسرته (المكوّنة من زوجة وطفلين)، ويخشى أن يؤدي تأخير الحصول على الأدوية إلى تدهور حالته الصحية، وتأجيل العملية التي يحتاج إليها، لأن ذلك سيزيد من معاناته، ويهدد استقراره الصحي.

«الهيموغلوبين»

الهيموغلوبين هو بروتين غني بالحديد يوجد في خلايا الدم الحمراء، ووظيفته الأساسية هي نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنحاء الجسم، وإعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين للتخلص منه.

وتراوح معدلات الهيموغلوبين الطبيعية للرجال البالغين بين 14 و17 غم/ديسيلتر، وللنساء البالغات بين 12 و15 غم/ديسيلتر.

تقرير طبي:

. الالتزام بالخطة العلاجية ضروري لتجهيز المريض للعملية، والحد من احتمالية حدوث مضاعفات.