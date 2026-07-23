«أم فاضل» تحتاج إلى 42 ألف درهم لعلاج سرطان الدم اللمفاوي

تعاني «أم فاضل»، (68 عاماً - يمنية)، مضاعفات صحية خطرة، نتيجة إصابتها بسرطان الدم اللمفاوي، وتحتاج إلى علاج متخصص وجلسات علاج ضوئي خارج الجسم للسيطرة على المضاعفات والحفاظ على استقرار حالتها الصحية.

وتبلغ كلفة هذا النوع من العلاجات، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي (صحة)، 42 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكانات أسرتها المالية المتواضعة.

وناشد ابن المريضة أهل الخير أن يمدّوا إليهم يد المساعدة لسداد كلفة علاجها وإنقاذ حياتها من الخطر.

وأكد تقرير طبي صادر عن المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة مصابة بسرطان الدم اللمفاوي، وخضعت سابقاً لزراعة ذاتية للخلايا الجذعية، إلا أنها تعاني حالياً مرضاً مزمناً ناتجاً عن مضاعفات الزراعة، ما يستدعي استمرار تلقي العلاج والمتابعة الطبية بصورة منتظمة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن معاناة والدته مع المرض بدأت بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم اللمفاوي، حيث خضعت لعلاج مكثف وزراعة للخلايا الجذعية، واستقرت حالتها لفترة، إلا أنها تعرّضت لاحقاً لمضاعفات صحية استدعت مواصلة العلاج بصورة مستمرة.

وأضاف الابن أن والدته تعاني ضعفاً عاماً وإجهاداً دائماً، وانخفاضاً في قدرتها على الحركة، لافتاً إلى أنها تستخدم حالياً الكرسي المتحرك، وتحتاج إلى المساعدة في التنقل وأداء أنشطتها اليومية، الأمر الذي زاد من معاناتها ومعاناة الأسرة.

وتابع أن الأطباء في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية شددوا على ضرورة استمرارها في تلقي العلاج المقرر، وعدم التوقف عنه، حفاظاً على استقرار حالتها الصحية، وتجنباً لتفاقم المضاعفات التي قد تهدد حياتها.

وقال إنه المعيل الوحيد لأسرته، ويعمل براتب شهري 8000 درهم، ويعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، ويسدد جزءاً من راتبه لإيجار المسكن الذي يعيشون فيه، وما تبقى لمتطلبات حياتهم الأساسية.

وأشار إلى أنه وأفراد الأسرة استنفدوا مدخراتهم في تغطية تكاليف العلاج خلال الفترة الماضية، وأصبحوا عاجزين عن تدبير قيمة العلاج البالغة 42 ألف درهم، خصوصاً في ظل عدم امتلاك والدته تأميناً صحياً.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم في توفير كلفة علاج والدته، لتجنب أي تدهور قد يهدد حياتها.

ويعد سرطان الدم اللمفاوي أحد أنواع سرطانات الدم ونخاع العظم، ويؤثر في الخلايا اللمفاوية المسؤولة عن مقاومة العدوى، ويحتاج المرضى إلى متابعة طبية مستمرة، وقد تتطلب بعض الحالات زراعة للخلايا الجذعية وعلاجات متخصصة للسيطرة على المرض أو مضاعفاته، ويؤدي التأخر في العلاج إلى مضاعفات قد تهدد حياة المريض.