بيت الخير تنفق 13.3 مليون درهم لمساعدة مرضى معسرين

ارتفع إنفاق مشروع «علاج» خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 13.3 مليون درهم، وهو ما يزيد بمليون درهم على إنفاقه في الفترة ذاتها خلال العام الماضي، وذلك بفضل الإنفاق الإضافي الذي جمعته المنصات الإنسانية والبرامج الإذاعية التي أطلقتها الجمعية لجمع التبرعات، والتي شهدت إقبالاً لافتاً من المحسنين الكرام وشركاء الخير الذين لم يبخلوا بإسهاماتهم في نجدة المرضى الذين يمرون بمرض عضال وعسر شديد.

وبلغ ما أُنفق من هذه البرامج والمنصات 8.9 ملايين درهم، استفاد منها 315 مريضاً في أمسّ الحاجة إلى العون، يتقدمها برنامج «حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي» الذي أنفق خلال النصف الأول من العام الجاري مبلغ 3.9 ملايين درهم، واستفاد منه 128 مريضاً، ثم برنامج «ميادين الخير» على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، الذي أنفق في الفترة ذاتها مبلغاً بنحو 2.2 مليون درهم، واستفاد منه 77 مريضاً، ثم برنامج «زايد الخير» على شبكة الأولى الإذاعية، الذي أنفق حتى نهاية يونيو الماضي مبلغ 2.1 مليون درهم، واستفاد منه 68 مريضاً، إضافة إلى حملات «فزعة» الإنسانية التي أُنفق منها حتى نهاية يونيو الماضي 766 ألفاً و981 درهم، واستفاد منها 42 مريضاً.

وتسجل برامج «بيت الخير» التي تبث عبر المحطات التلفزيونية الوطنية قصصاً إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل التي يعيشها مجتمع الإمارات، ليس آخرها حالة المريض الذي أصيب أخيراً بسرطان الرئة، وزاد الأمر سوءاً أن الورم الخبيث امتد ليصل إلى العقد اللمفاوية، ولايزال يهدد بالمزيد، لذا سارعت «بيت الخير» إلى نجدته ومحاصرة هذا السرطان المتمادي، فسددت عنه كُلفة علاجه التي تفوق قدرة أسرته، والتي بلغت حتى الآن 183 ألفاً و450 درهماً.