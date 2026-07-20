«أم حور» تحتاج إلى 39 ألف درهم لاستئصال الرحم وأورام ليفية  

تُعاني المريضة «أم حور» (يمنية - 40 عاماً)، أوراماً ليفية وهبوطاً حاداً في الرحم، وتحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة لاستئصال الرحم، تبلغ كلفتها 39 ألفاً و109 دراهم، إلا أن ظروف زوجها المالية الصعبة تحول دونها وتدبير المبلغ.

وناشد الزوج أهل الخير مساعدته على سداد المبلغ لإجراء العملية وإنقاذ حياتها.

وأكد تقرير طبي صادر عن أحد المستشفيات الخاصة في عجمان أن المريضة تعاني أوراماً ليفية وهبوطاً شديداً في الرحم، لافتاً إلى أنها راجعت المستشفى إثر تعرضها لنزيف حاد وآلام شديدة أسفل البطن. وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة، تبيّن أنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لاستئصال الرحم والأورام الليفية، نظراً إلى تدهور حالتها الصحية.

كما أكد التقرير أن العلاج الدوائي لم يعد مجدياً، وأن تأخير العملية قد يؤدي إلى استمرار النزيف وحدوث مضاعفات تهدد حياتها.

وقال زوج المريضة: «بدأت المشكلة خلال حمل زوجتي في عام 2024، إذ كانت في شهرها الثالث عندما شعرت بآلام شديدة في البطن، أعقبها نزيف حاد، فسارعت في نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في عجمان. وبعد إجراء الفحوص والأشعة، أخبرتني الطبيبة بأن زوجتي فقدت جنينها نتيجة النزيف، كما كشفت الفحوص وجود أورام ليفية في الرحم، الأمر الذي استدعى أخذ خزعة للتأكد من طبيعتها».

وأوضح أن نتيجة الخزعة أكدت أن الأورام ليفية، وأنها تحتاج إلى استئصال مع الرحم، بسبب حجمها وتأثيرها في حالتها الصحية، لافتاً إلى أن الخبر كان صادماً لزوجته التي دخلت في حالة نفسية سيئة، بينما أوصى الأطباء بإعطائها أدوية ومسكنات بصورة مؤقتة إلى حين إجراء العملية.

وتابع أن حالة زوجته الصحية والنفسية تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، وأنها تعاني نزيفاً متكرراً وآلاماً مستمرة، وتعتمد على المسكنات لتخفيف الألم، إلا أن الأطباء أكدوا أن الأدوية لم تعد تحقق أي تحسّن، وأن التدخل الجراحي هو الحل الوحيد.

وقال إن كُلفة العملية تبلغ 39 ألفاً و109 دراهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناته، كما أن التأمين الصحي لا يغطي هذا النوع من العمليات.

وأضاف: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أفراد، وأعمل في جهة حكومية براتب شهري يبلغ 3100 درهم، وأسدد منه إيجار المسكن وقسطاً بنكياً، وما يتبقى بالكاد يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية، لذلك أعجز عن توفير كلفة العملية».

وقال: «أخشى أن تتفاقم حالة زوجتي إذا استمر تأخير العملية، لذلك أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتنا في توفير كلفتها، حتى تستعيد صحتها وتعود إلى حياتها الطبيعية».

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