70.7 ألف درهم تنقذ «أبومصطفى» من مضاعفات تضخم البروستاتا

يعاني المريض (أبومصطفى - 76 عاماً - سوداني) تضخماً في البروستاتا، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، تبلغ كُلفتها 70 ألفاً و792 درهماً، إلا أن ظروفه المادية تمنعه من توفير هذا المبلغ، في ظل اعتماد الأسرة على دخل الزوجة، معيلتها الوحيدة (معلمة)، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4500 درهم.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته حتى يتمكن من إجراء العملية وإنهاء معاناته.

وأكد تقرير طبي صادر عن المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريض يعاني تضخماً في البروستاتا تسبب في احتباس البول، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية بصورة عاجلة.

وقال (أبومصطفى) لـ«الإمارات اليوم» إن معاناته الصحية بدأت عام 2004، بعد تعرضه لدوران في الرأس بصورة متكررة، وضيق في التنفس، وبعد مراجعة الأطباء وإجراء الفحوص اللازمة، تبيّن أنه يعاني أمراضاً مزمنة، أبرزها السكر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط العين، مضيفاً أنه يخضع للعلاج والمتابعة الطبية بشكل مستمر منذ ذلك الوقت، وخلال الأعوام الماضية كان التأمين الصحي يغطي كُلفة الأدوية والمراجعات الدورية، لكن عدم قدرته على تجديد التأمين الصحي خلال السنوات الأخيرة، جعله غير قادر على شراء الأدوية ومتابعة حالته الصحية بصورة منتظمة.

وأضاف أن حالته الصحية تدهورت أخيراً نتيجة إصابته بتضخم في البروستاتا، ما تسبب في عدم قدرته على التبول بصورة طبيعية، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع لتدخل طبي، تم خلاله تركيب قسطرة وأنبوب وكيس لتصريف البول بصورة مؤقتة، إلى حين إجراء العملية الجراحية اللازمة.

وأوضح أن الأطباء أكدوا ضرورة إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل، لتجنب حدوث مضاعفات صحية، إلا أن كُلفتها البالغة 70 ألفاً و792 درهماً تفوق قدرته المالية.

وأشار إلى أنه اضطر إلى ترك العمل بسبب تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية، وأصبحت زوجته المعيل الوحيد للأسرة، إذ تعمل معلمة للغة العربية في مدرسة خاصة، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4500 درهم، يذهب الجزء الأكبر منه لسداد إيجار المسكن، بينما يُنفق المتبقي على الاحتياجات الأساسية للأسرة المكونة من الزوجين وثلاثة أبناء.

وأكد أنه لم يعد قادراً على تدبير كُلفة العلاج، في ظل محدودية دخل الأسرة، وارتفاع أعباء المعيشة، مناشداً أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته في توفير قيمة العملية، حتى يتمكن من استكمال علاجه، واستعادة حياته الطبيعية.

• الأسرة تعتمد على دخل الزوجة، البالغ 4500 درهم شهرياً.