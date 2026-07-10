«أبويوسف» يحتاج إلى 42.6 ألف درهم لعلاج اعتلال عضلة القلب وأمراض مزمنة

يعاني (أبويوسف - فلسطيني - 64 عاماً) مرض السكري منذ سنوات عدة، ما ترتبت عليه إصابته بأمراض أخرى، منها اعتلال عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، ويحتاج إلى أدوية للسيطرة على وضعه الصحي تبلغ كلفتها 42 ألفاً و613 درهماً لمدة عام، إلا أن إمكاناته المالية لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير كلفة علاجه.

ويروي (أبويوسف) قصة معاناته مع المرض قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة، وبدأت مشكلته عندما شعر بالدوار واختلال توازنه وسقط مغشياً عليه في مكان عمله، فنُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة).

وأوضح أن الأطباء أنعشوه وأجروا له الفحوص اللازمة التي أظهرت إصابته بارتفاع كبير في ضغط الدم، لافتاً إلى التزامه بالأدوية الموصوفة وتحسن حالته قليلاً لبعض الأيام، إلا أنه سرعان ما بدأ يشعر بأعراض جديدة تمثلت في العطش الشديد، والرغبة المستمرة في التبول، فقرر مراجعة الأطباء في المستشفى مرة أخرى، خصوصاً بعدما بدأ يفقد وزنه.

وأضاف: «بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة اتضحت إصابتي بمرض السكري، ومشكلات في المسالك البولية، ونصحني الأطباء باتباع نظام غذائي، وشرب الماء بشكل مستمر لتجنب تعرضي للجفاف، ومراعاة عدم تأثر الحالة النفسية».

وتابع: «أدت إصابتي بتلك الأمراض، إلى تأثر واعتلال عضلة القلب، وضيق التنفس مع بذل أي مجهود، وأكد الأطباء أن كلفة علاجي لمدة عام تقدر بـ42 ألفاً و613 درهماً»، مشيراً إلى عجزه التام عن تدبير المبلغ المطلوب أو جزء منه.

وقال إنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة وخمسة أبناء، وأصبح عاطلاً عن العمل، وتولت زوجته مسؤولية الصرف على الأسرة، بعد حصولها على وظيفة في محل تجاري براتب 4000 درهم يكفي بالكاد مصروفات الحياة اليومية.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ علاجه، حرصاً على عدم تعريض حياته للخطر.

المريض:

• أصبحتُ عاطلاً عن العمل، وتولتْ زوجتي مسؤولية الصرف على الأسرة، بعد أن حصلت على وظيفة في محل تجاري براتب 4000 درهم، يكفي بالكاد مصروفات الحياة اليومية.