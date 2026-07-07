«أبوعلي» يحتاج إلى 45 ألف درهم كُلفة أدوية لمدة عام

يواجه (أبوعلي - 50 عاماً) معاناة صحية مع أمراض القلب منذ عام 2018، إذ خضع لعملية قلب مفتوح لتركيب دعامات، بعد إصابته بانسداد في الشريان الرئيس، كما خضع أخيراً لعملية زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، وهو يحتاج حالياً إلى أدوية ومتابعات طبية دورية لمدة عام، بكُلفة تبلغ 45 ألف درهم، إلا أن ظروفه المالية الصعبة تحول دون قدرته على توفير هذا المبلغ، إذ إنه عاطل عن العمل، ويعتمد على أحد أصدقائه في توفير احتياجات أسرته الأساسية اليومية.

وناشد المريض أهل الخير لمساعدته في توفير كُلفة العلاج حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى تفاصيل معاناته، قائلاً: «بدأت أشعر منذ عام 2018 بآلام شديدة في الصدر، وصعوبة في التنفس، ودوخة مستمرة عند بذل أي مجهود، إلى أن فقدت الوعي، فتم استدعاء سيارة إسعاف، لنقلي إلى قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي في الشارقة».

وأضاف: «أجرى الأطباء فحوصاً وتحاليل عاجلة لي، وأظهرت النتائج وجود انسداد في الشريان الرئيس للقلب، ما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح، وتركيب دعامات بشكل عاجل لإنقاذ حياتي، وبعد نجاح العملية بقيت تحت الملاحظة الطبية لأيام حتى استقرت حالتي، ثم أوصاني الأطباء بالالتزام بالأدوية والمتابعة الدورية، واتباع نظام صحي».

وتابع: «التزمت بالعلاج لسنوات، وتحسنت حالتي بشكل ملحوظ، لكنني بدأت قبل فترة أشعر ببطء في نبضات القلب، وضيق في التنفس، واعتقدت في البداية أن السبب هو الإرهاق».

وأوضح أنه توجه إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث راجع عيادة القلب، وأجرى سلسلة من الفحوص والتحاليل التي كشفت وجود خلل في كهرباء القلب، وأنه يحتاج إلى زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال: «أجريت العملية بنجاح وتم تركيب الجهاز، وتحسنت حالتي، لكن الأطباء أكدوا ضرورة الاستمرار في تناول الأدوية، والمراجعات الدورية، لأن التوقف عن العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة تهدد حياتي».

وأضاف: «تبلغ كُلفة الأدوية الخاصة بالقلب، إلى جانب المتابعات الدورية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، 45 ألف درهم لمدة عام، وأنا عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، وأعتمد على مساعدات يقدمها لي أحد الأصدقاء لتأمين احتياجات أسرتي اليومية».

وذكر أن أسرته مكونة من ستة أفراد، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية التي يمر بها بالغة الصعوبة.

وناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته في توفير المبلغ المطلوب، حتى يتمكن من الاستمرار في العلاج، وتجنب أي انتكاسة صحية قد تهدد حياته.

جهاز تنظيم ضربات القلب

هو جهاز صغير يعمل ببطارية، يُزرع جراحياً أسفل الجلد بالقرب من عظم الترقوة، ويُستخدم لتنظيم نبضات القلب ومنعها من الانخفاض إلى مستويات خطرة، بما يساعد في الحفاظ على انتظام عمل القلب، وتقليل المضاعفات المرتبطة باضطرابات النبض.

• المريض عاطل عن العمل، ويعتمد على أحد أصدقائه في توفير احتياجات أسرته.