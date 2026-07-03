«أبوريم» يحتاج إلى 88 ألف درهم لعلاج سرطان البروستاتا والفشل الكلوي   

يعاني (أبوريم - سوري - 75 عاماً) سرطان البروستاتا منذ عام، ويحتاج إلى أدوية من نوع خاص، إلى جانب جلسات غسيل كلوي ومراجعات دورية كل ثلاثة أشهر، وتبلغ كلفة علاجه الإجمالية 88 ألف درهم، إلا أنه يعجز عن تدبير المبلغ بسبب ظروفه الصحية وإمكاناته المالية الصعبة، ويناشد أهل الخير مساعدته في الحصول على العلاج من أجل إنقاذ حياته من المرض.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، بأن المريض يحتاج إلى متابعة علاجية مستمرة وأدوية متخصصة تحت إشراف قسم الأورام.

ويروي (أبوريم) قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «تدهورت حالتي الصحية كثيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابتي بسرطان البروستاتا منذ عام، كما أعاني أمراضاً أخرى مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى الفشل الكلوي، وأصبحت بحاجة إلى أدوية وعلاجات مستمرة للبقاء على قيد الحياة».

وأضاف: «قبل عام بدأت أشعر بألم خفيف في منطقة البطن، وظننت أنه أمر عابر بسبب تناول طعام دسم، فتناولت بعض المسكنات وشعرت بتحسن مؤقت، لكن في إحدى الليالي، وبينما كنت نائماً، أصبت بحمى شديدة وآلام لا تُحتمل في البطن والجسم، فاتصلت ابنتي بالإسعاف، وتم نقلي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وتابع: «مكثت أياماً عدة في العناية المركزة، وبعد إجراء الفحوص أخبرني الطبيب بإصابتي بسرطان البروستاتا، وأن المرض انتشر في العظام، ما تسبب في تدهور حالتي الصحية، كما أبلغني بأنني بحاجة إلى علاج منتظم وأدوية خاصة بالسرطان، إلى جانب غسيل الكلى ومتابعة دورية كل ثلاثة أشهر».

واستطرد: «تقدر كلفة علاجي بـ88 ألف درهم، وأعجز تماماً عن تدبيرها، خصوصاً أنني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، ولم أعد قادراً على العمل بسبب المرض، واليوم أعيش على مساعدات محدودة يقدمها أحد الأصدقاء، لا تكاد تغطي احتياجاتنا الأساسية».

وناشد (أبوريم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، لمساعدته في توفير تكاليف علاجه ومواصلة رحلته مع العلاج، أملاً في التغلب على المرض.

المريض:

• أعجز عن تدبير كلفة علاجي، المقدرة بـ88 ألف درهم، وأنا المعيل الوحيد لأسرة من 5 أفراد، ولم أعد قادراً على العمل بسبب المرض، ونعيش على مساعدة من أحد الأصدقاء.