«أم محسن» تحتاج إلى 40.7 ألف درهم لعلاج مضاعفات أمراض مزمنة

تعاني (أم محسن - أرملة - 88 عاماً) أمراضاً مزمنة منذ أكثر من 10 سنوات، تتمثّل في داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والربو، وتحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية ومراجعات دورية لمدة سنة، تبلغ كُلفتها 40 ألفاً و728 درهماً، إلا أن ظروف أسرتها المالية تحول دون توفير قيمة العلاج، ويناشد ابنها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لعلاج والدته، ويشير تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي التابعة لشركة (صحة)، إلى حاجة المريضة للالتزام بالعلاج في مواعيده المحددة، لتجنب المضاعفات الصحية، والمحافظة على استقرار حالتها.

ويروي ابنها تفاصيل معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «تعاني أمي أمراضاً مزمنة منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبحت تعتمد بشكل كامل على الأدوية اليومية والمراجعات الطبية المنتظمة، للحفاظ على استقرار حالتها الصحية، لكن ظروفنا المالية لم تعد تسمح بتوفير العلاج».

وأضاف: «خلال الأعوام الماضية كانت الجمعيات الخيرية في الدولة تتكفل بتوفير الأدوية والعقاقير الطبية التي تحتاج إليها والدتي، الأمر الذي خفف عني عبئاً مالياً كبيراً، لكن مع بداية العام الجاري توقفت تلك المساعدات، ولم أعد قادراً على شراء العلاج الذي تقدر كُلفته بـ40 ألفاً و728 درهماً، ما اضطر والدتي إلى التوقف عن الالتزام بأدويتها، وهو ما تسبب في تراجع حالتها الصحية».

وتابع: « أصبحت عاجزاً كلياً عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة علاج والدتي بسبب وضعي المادي المتدني، كوني أعمل في قطاع خاص وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 5500 درهم، هو مصدر الدخل الوحيد للأسرة، إذ أسدد منه إيجار المسكن وأقساطاً بنكية، بينما يذهب ما يتبقى لتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، كما أعيل زوجتي، وهي ربة منزل، وثلاثة أبناء، إضافة إلى والدتي المسنة»، ويناشد ابن المريضة أهل الخير لمساعدته في توفير قيمة العلاج، حتى تتمكن والدته من استكمال خطتها العلاجية.

الابن:

• راتبي 5500 درهم، أسدد منه الإيجار وأقساطاً بنكية، والبقية لتوفير احتياجات أسرتي المكونة من زوجة و3 أبناء ووالدتي.