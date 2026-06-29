«أم محمد» تحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 25 ألف درهم

أصيبت (أم محمد - 64 عاماً) بمرض اعتلال الشبكية وتحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بكلفة 25 ألف درهم لإنقاذها من فقدان البصر في حال تأخرت عن إجراء الجراحة، فيما تعجز أسرتها عن تدبير كلفة العملية بسبب الظروف المالية القاسية التي تمر بها.

وأظهر التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية أن «المريضة تعاني اعتلال الشبكية السكري بسبب مضاعفات مرض السكري، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها البصرية بشكل ملحوظ، وتتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً للسيطرة على وضعها الصحي وإلا ستُصاب بالعمى الدائم، وتبلغ كلفة هذا النوع من العمليات في المستشفى 25 ألف درهم».

ويروي ابن المريضة (أم محمد) قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «تعاني والدتي منذ سنوات عدة مرض السكري، إلى جانب إصابتها بأمراض مزمنة أخرى وأبرزها ضغط الدم والكوليسترول».

وأضاف: «بدأت حالة والدتي بالتدهور تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، وأصبحت تجد صعوبة في الرؤية وأداء مهامها اليومية في المنزل، الأمر الذي دفعنا إلى مراجعة المستشفى بشكل عاجل، حيث كشفت التحاليل والفحوص الطبية إصابتها باعتلال الشبكية السكري بسبب الارتفاع الحاد في مستوى السكر، وأن حالتها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لأن تأخير العلاج قد يؤدي إلى فقدانها البصر بشكل دائم، وقد أبلغنا الطبيب بأن كلفة هذا النوع من العمليات الجراحية تبلغ 25 ألف درهم».

وأكمل: «وضعنا المادي لا يسمح بتدبير كلفة العملية الجراحية، ولا نملك القدرة على توفير ولو جزءاً بسيطاً من مبلغ علاج والدتي، إذ إن والدي عاطل عن العمل بسبب كِبَر سنه وعدم قدرته على العمل، كما أن والدتي لا تملك أي تأمين صحي يغطي نفقات علاجها، وأنا المعيل الوحيد للأسرة، وأعمل براتب 4000 درهم شهرياً، إلا أن هذا الدخل بالكاد يكفينا لتغطية متطلبات المعيشة الأساسية في حياتنا اليومية، ما يجعلنا عاجزين عن توفير كلفة العملية الجراحية لوالدتي».

وناشد ابن المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لوالدته ومساعدة الأسرة على تدبير تكاليف العملية الجراحية العاجلة، وإنقاذها من فقدان بصرها بشكل دائم.

اعتلال الشبكية

يُعدّ اعتلال الشبكية السكري أحد أخطر مضاعفات مرض السكري، حيث يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الشبكية، ما قد يسبب فقدان البصر التدريجي إذا لم يُعالج مبكراً، وحُقن الشبكية تُعد من أكثر العلاجات الفعالة في السيطرة على هذه الحالة ومنع تفاقمها.

• ابن المريضة المعيل الوحيد للأسرة، ويتقاضى راتباً يغطي بالكاد متطلباتها المعيشة الأساسية.