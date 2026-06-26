«الطيب» يحتاج إلى 51.5 ألف درهم لعلاج مرض الثعلبة الشاملة

يعاني (الطيب - 41 عاماً - سوداني) مرض الثعلبة الشاملة الذي انتشر في جميع أنحاء جسده، ويحتاج إلى برنامج علاجي متخصص كلفته 51 ألفاً و523 درهماً، إلا أن ظروفه المالية الصعبة، وعدم امتلاكه تأميناً صحياً، حالا دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته.

ووفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي التابع لشركة (صحة)، فقد تسبب مرض الثعلبة الشاملة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم بصيلات الشعر، في فقدان شعر المريض من فروة الرأس والحاجبين والرموش ومختلف أنحاء الجسم، مشيراً إلى معاناته أعراضاً عدة، أبرزها ظهور بقع خالية من الشعر، وحكة وتهيج في الجلد، وتغيرات في الأظافر وضعف نموها، فضلاً عن الآثار النفسية التي انعكست على حياته اليومية، وأوصى التقرير ببدء برنامج علاجي متخصص يتضمن أدوية مناعية ومتابعات دورية، بهدف الحد من نشاط المرض وتحفيز نمو الشعر من جديد.

وقال المريض لـ«الإمارات اليوم» إنه كان يعمل في أحد القطاعات الخاصة براتب 3000 درهم شهرياً، إلا أنه فقد وظيفته، في مايو من العام الماضي، بعد إعادة هيكلة الشركة، وبعدها أصبح من دون مصدر دخل، وبسبب الوضع المادي المتدني، ذهب للعيش مع شقيقه الذي يعيل أسرة مكونة من زوجة و طفلين، وأوضح أنه خلال العام الجاري، ترك الأدوية العلاجية وأهمل الفحوص الدورية التي كان حريصاً عليها، ما أدى إلى تفاقم المرض الذي بدأ ينتشر في جميع أنحاء جسده، وعندما ذهب إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريت له الفحوص الطبية اللازمة، أخبره الطبيب المعالج بضرورة الالتزام بخطة علاجية مكثفة للسيطرة على المرض.

وأضاف أنه لا يمتلك تأميناً صحياً، الأمر الذي حال دون تمكّنه من بدء العلاج، مشيراً إلى أنه يخشى أن يؤثر انتشار المرض في جميع أنحاء جسده على حياته اليومية، ما قد يعرّض حياته للخطر، مؤكداً أن تأخر العلاج يزيد معاناته النفسية، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة علاجه المقدرة بـ51 ألفاً و523 درهماً، حتى يستعيد صحته ويتمكن من مواصلة عمله ورعاية أسرته.

• المريض لم يتمكن من بدء العلاج بسبب عدم وجود تأمين صحي لديه.