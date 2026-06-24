«أم رنيم» تحتاج إلى 20.2 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

تعاني (أم رنيم - 69 عاماً - مصرية) سرطان الثدي منذ أربعة أعوام، وخضعت لعملية استئصال الورم وجلسات علاج كيماوي، وتحتاج المريضة إلى 20 ألفاً و297 درهماً، من أجل تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، حتى تستطيع مواصلة رحلة العلاج، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن حالة المريضة تستدعي استكمال خطة العلاج، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وتروي المريضة قصة معاناتها مع المرض قائلة إنها كانت تقيم في مصر عندما بدأت تشعر بآلام في الناحية اليسرى من الصدر، وكان ذلك في أواخر عام 2022، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود كتلة كبيرة لم تكن تعرف سببها، وأنها توجهت إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر سكنها، حيث خضعت لفحوص وتحاليل طبية أظهرت إصابتها بسرطان الثدي.

وأوضحت أنها خضعت بعد التشخيص لعملية جراحية لاستئصال الورم، تلتها جلسات علاج كيماوي استمرت أشهراً عدة، وتمكنت بعدها من تجاوز مرحلة العلاج المكثف والعودة إلى حياتها الطبيعية تدريجياً.

وأضافت أنها انتقلت لاحقاً إلى دولة الإمارات للإقامة مع أسرتها، وواصلت متابعة حالتها الصحية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث التزمت بجميع المراجعات والفحوص والأدوية الموصوفة لها خلال السنوات الماضية.

وقالت إن الأمور سارت على ما يرام حتى انتهت صلاحية بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، في أبريل الماضي، ولم تتمكن من تجديدها بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمرّ بها الأسرة، مشيرة إلى أنها المعيلة الوحيدة لعائلتها، وأن دخلها الشهري البالغ نحو 4000 درهم، بالكاد يكفي لتغطية مصروفات المعيشة الأساسية.

وناشدت أهل الخير مساعدتها في تأمين المبلغ المطلوب، حتى تتمكن من مواصلة علاجها ومتابعة حالتها الصحية، وتجنب أي مضاعفات قد تهدد حياتها.

المريضة:

• أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي، ودخلي الشهري 4000 درهم، وبالكاد يكفي لتغطية مصروفات المعيشة الأساسية.