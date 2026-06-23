«أبورامي» يحتاج إلى 26.1 ألف درهم للعلاج من سرطان الرئتين

يعاني (أبورامي - 72 عاماً - فلسطيني) سرطان الرئتين منذ عام 2023، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير وفحوص ومراجعات طبية دورية، بكلفة إجمالية تبلغ 26 ألفاً و127 درهماً، لكن ظروفه المادية لا تسمح له بتدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، من أجل مواصلة رحلة العلاج.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، بأن المريض خضع خلال الفترة الماضية لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، إضافة إلى المتابعة الطبية المستمرة والفحوص الدورية.

وأوضح التقرير أن المريض يحتاج إلى الاستمرار في تناول الأدوية الموصوفة والخضوع للمراجعات الطبية المنتظمة، محذراً من أن توقف العلاج قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية وتفاقم مضاعفات المرض.

ويروي (أبورامي) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض قائلاً: «بدأت الأعراض تظهر عليّ منذ مطلع عام 2023، حيث شعرت بآلام حادة في منطقة الصدر، رافقها سعال وضيق في التنفس، وظننت في البداية أنها أعراض عابرة، إلا أن حالتي الصحية أخذت تتدهور يوماً بعد يوم، ما دفع أسرتي إلى نقلي إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضعت لسلسلة من الفحوص والتحاليل والأشعة، وأظهرت النتائج إصابتي بسرطان الرئتين».

وأضاف: «تم تحويلي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضعت لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، ومكثت في المستشفى 40 يوماً، وتكفل التأمين الصحي في تلك الفترة بتغطية تكاليف العلاج والأدوية».

وتابع: «حرصت خلال الفترة الماضية على الالتزام بالمواعيد الطبية ومتابعة حالتي الصحية بشكل دوري، إلا أن التأمين الصحي توقف عن تغطية نفقات العلاج، وأصبحت عاجزاً عن توفير قيمة الأدوية اللازمة التي تبلغ 26 ألفاً و127 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المادية».

وأوضح أن لديه أسرة مكونة من زوجته وثلاثة أبناء، ولا يمتلك أي مصدر ثابت للدخل، ويعتمد على مساعدات الأقارب والمحسنين لتوفير متطلبات الحياة اليومية، مؤكداً أن الأطباء حذروه من أن التوقف عن تناول الأدوية قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

وناشد (أبورامي) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة العلاج، حتى يتمكن من مواصلة رحلته العلاجية ومواجهة المرض.

المريض:

• لدي أسرة مكونة من زوجة و3 أبناء، ولا أمتلك أي مصدر ثابت للدخل، وأعتمد على مساعدات الأقارب والمحسنين لتوفير متطلبات الحياة اليومية.