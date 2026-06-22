«أبوجمال» يحتاج إلى 9000 درهم لتجديد التأمين الصحي

يواجه المريض (أبوجمال - 69 عاماً) ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، إذ يعاني أمراضاً مزمنة، منها السكري وضغط الدم والكوليسترول، وفشلاً كلوياً خضع على إثره لعملية زراعة كلية عام 2017، كما تعرض قبل عام لأزمة قلبية استدعت إجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات، ويحتاج إلى 9000 درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي حتى يتمكن من استكمال علاجه وشراء أدوية متخصصة بشكل شهري للسيطرة على حالته الصحية.

وأوضح تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن المريض يحتاج إلى متابعة طبية منتظمة وأدوية خاصة بأمراض القلب والسكري والضغط، وأن انقطاع التأمين الصحي يهدد استمرارية حصوله على العلاج، في وقت تعجز فيه أسرته عن توفير تكاليف تجديده.

وروى ابن المريض تفاصيل رحلة والده مع المرض قائلاً: «بدأت معاناة والدي قبل سنوات عندما كان يشكو آلاماً متواصلة في البطن وإرهاقاً شديداً عند بذل أي مجهود، وبعد مراجعة المستشفى وإجراء الفحوص اللازمة تبين أنه يعاني فشلاً كلوياً حاداً، ويحتاج إلى زراعة كلية بشكل عاجل لإنقاذ حياته».

وأضاف: «خضع أفراد الأسرة للفحوص الخاصة بالتبرع بالكلية، وتطابقت نتائج أخي مع والدي، وتمت زراعة الكلية بنجاح، وتحسنت حالته الصحية بصورة كبيرة بعد العملية».

وتابع: «بعد فترة من الاستقرار الصحي حصل والدي على فرصة عمل في الإمارات، واستقر به الحال إلى أن تعرض لاحقاً لضيق شديد في التنفس، فتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وكشفت الفحوص والتحاليل الطبية إصابته بجلطة قلبية استدعت إجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات، وتمت العملية بنجاح واستقرت حالته».

وأكمل ابن المريض: «التزم والدي بالعلاج والمتابعات الطبية لفترة طويلة، إلا أنه تعرض أخيراً لانتكاسة صحية نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما استدعى نقله مجدداً إلى المستشفى وتلقي العلاج في قسم الطوارئ».

وقال: «أكد الأطباء ضرورة التزام والدي بالأدوية بصورة منتظمة ومراجعة المستشفى بشكل دوري، لكن التأمين الصحي انتهت صلاحيته، ولم نتمكن من تجديده بسبب ظروفنا المالية الصعبة، الأمر الذي يهدد استمرارية حصوله على العلاج».

وأضاف: «أنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ستة أفراد، ودخلي الشهري بالكاد يغطي نفقات الحياة المعيشية، حيث أعمل براتب قدره 5000 درهم، أسدد منه أقساطاً بنكية، بينما يذهب الجزء المتبقي لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية».

وتابع: «نعجز تماماً عن توفير مبلغ 9000 درهم المطلوب لتجديد التأمين الصحي لوالدي، رغم أهمية ذلك لاستكمال علاجه والحفاظ على استقرار حالته الصحية».

وناشد ابن المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتهم في تدبير تكاليف تجديد التأمين الصحي، حتى يتمكن والده من مواصلة العلاج والحصول على الأدوية والمتابعات الطبية التي يحتاج إليها بصورة منتظمة، وتجنب تعرض حياته لمضاعفات صحية خطرة.

• ابن المريض المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ستة أفراد، ودخله الشهري بالكاد يغطي نفقات الحياة المعيشية.