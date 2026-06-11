«أبورنا» وزوجته يحتاجان إلى 40.5 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

يعاني (أبورنا - مصري - 75 عاماً) سرطان القولون منذ عامين، وتزايدت عليه مضاعفات المرض خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج إلى إبر من نوع خاص للسيطرة على حالته، كما يحتاج إلى أدوية للضغط والسكري والكوليسترول، كما تعاني زوجته سرطان الثدي منذ ثلاث سنوات، إلا أن الزوجين توقفا عن استكمال العلاج نظراً إلى انتهاء صلاحية التأمين الصحي، الذي يتطلب 40 ألفاً و594 درهماً للتجديد، حيث إن ظروف الأسرة لا تسمح بتوفير المبلغ المطلوب، وتناشد ابنتاهما أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لوالديهما.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، بأن المريض خضع للعلاج الإشعاعي والكيماوي، كما خضعت زوجته لعملية استئصال.

وتروي الابنة قصة معاناة والديها مع المرض، قائلة إن حالة والدها الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة، إذ كان يعاني آلاماً مستمرة في المعدة، والقولون، فضلاً عن التعب العام بشكل مستمر، فنقلته إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضافت: «طلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل، وأشعة على مكان الألم، وكانت النتيجة وجود اشتباه في سرطان القولون، فأعطاه الطبيب بعض الأدوية التي أدت إلى تحسن قليل، إلا أن هذا التحسن لم يستمر كثيراً وسرعان ما عاد الألم، لدرجة نقله إلى المستشفى مرة أخرى بسيارة إسعاف».

وأشارت إلى أنه مع إعادة الفحوص مرة ثانية تأكدت إصابته بسرطان القولون، وبعدها بدأ في العلاج الإشعاعي والكيماوي، فضلاً عن أدوية وإبر من نوع خاص بالسرطان، إضافة إلى الالتزام بأدوية الضغط والسكري والكوليسترول.

كما لفتت إلى معاناة والدتها سرطان الثدي منذ ثلاث سنوات، وخضوعها لعملية استئصال، وحاجتها إلى أدوية وعلاج من نوع خاص.

وتابعت: «كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولم تكن هناك مشكلة في الحصول على الأدوية الخاصة بهما، إلى أن انتهت صلاحية التأمين الصحي الذي يحتاج تجديده إلى 40 ألفاً و594 درهماً، وهو ما يفوق قدرتنا المالية».

وقالت الابنة إنها تعمل في إحدى الشركات براتب 8000 درهم، تدفع منه إيجار الشقة التي يقيمون فيها، وما يتبقى يلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، لذا تناشد هي وأختها أهل الخير المساعدة في تدبير كُلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي لوالديهما.

الابنة:

• راتبي 8000 درهم، أدفع منه إيجار الشقة التي نعيش فيها، والبقية تلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية للأسرة المكونة من 4 أفراد.