«أبومصطفى» يحتاج إلى 20.2 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

يعاني (أبومصطفى - 75 عاماً) سرطان القولون الذي يهدد حياته بالخطر، ويحتاج إلى 20 ألفاً و297 درهماً، لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من استكمال العلاج والمتابعات الطبية اللازمة، في وقت لا تسمح ظروفه المالية بتدبير المبلغ المطلوب.

وقال (أبومصطفى): «إن أعراض المرض بدأت تظهر عليّ عام 2015 أثناء عملي، حيث شعرتُ بتعب وإرهاق شديدين استمرا فترة طويلة، لكنني اعتقدت في البداية أن ما أعانيه كان بسبب ضغوط العمل، والتقدم في العمر، ولم أتوقع أن يكون مؤشراً إلى مرض خطر، لكن مع مرور الوقت ازدادت الأعراض حدة، فقمت بإجراء فحوص وتحاليل كشفت إصابتي بورم في القولون، الأمر الذي استدعى خضوعي لعملية جراحية عاجلة، أعقبها برنامج علاجي مكثّف، تضمن جلسات للعلاج الكيماوي، ومراجعات دورية لمتابعة حالتي الصحية».

وأضاف: «تكفّل التأمين الصحي السابق بتغطية كُلفة العلاج والفحوص خلال الفترة الماضية، إلا أن انتهاء بطاقة التأمين، بعد توقفي عن العمل بسبب كبر السن، جعلني غير قادر على مواصلة العلاج».

وتابع: «ابني (مصطفى) أصبح المعيل الوحيد للأسرة، حيث يعمل في القطاع الخاص براتب 8000 درهم، يذهب معظمه إلى إيجار المسكن، والأقساط البنكية، ومتطلبات المعيشة، وقد شدد الأطباء على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية، وعدم الانقطاع عن المراجعات الطبية، مؤكدين أن تأخير العلاج قد يؤدي إلى تدهور حالتي الصحية، ولا أستطيع تدبير المبلغ المطلوب في ظل الظروف المالية الصعبة التي نعيشها».

ويناشد (أبومصطفى) أهل الخير مساعدته على توفير كُلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من مواصلة العلاج، والحفاظ على استقرار حالته.