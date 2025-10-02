«تبرعكم حياة 2» تجمع 46.1 مليون درهم لعلاج 67 مريضاً بالفشل الكلوي

نجحت مبادرة «تبرعكم حياة»، في موسمها الثاني، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في جمع 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، من أجل إجراء عمليات زراعة كلى لـ67 مريضاً يعانون الفشل الكلوي، وذلك بفضل إسهامات ثماني مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية، و20 متبرعاً من أفراد المجتمع.

وانطلقت المبادرة المجتمعية الوطنية قبل أربعة أشهر، وحققت هدفها المحدد سابقاً مع نهاية العام الجاري، من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها، وتم إجراء عمليات زراعة كلى لعدد من المرضى المشمولين بالمبادرة، فيما سيتم إجراء العمليات المتبقية تباعاً.