«ليان» تعاني ورماً حميداً في الوجه.. وكُلفة علاجها 39 ألف درهم

تعاني (ليان - أردنية - ثلاث سنوات) من ورم حميد في الوجه، يتمثل في بقعة صبغية داكنة تستمر في النمو مع مرور الوقت، وتؤثر في نشاطها وصحتها ومنظرها.

ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فالمريضة تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الورم تبلغ كلفتها 39 ألف درهم.

ويناشد والد الطفلة أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على كلفة علاج طفلته المريضة.

وروى لـ«الإمارات اليوم» أن (ليان) أصيبت بالمرض بعد مرور ستة أشهر على ولادتها، وكانت البقعة عبارة عن حبة صغيرة باللون الأحمر في بدايتها، لكنها أخذت تكبر شيئاً فشيئاً إلى أن أصبح لونها أسود داكناً.

وأضاف أن «الرقعة ازدادت اتساعاً بمقدار بوصة واحدة شهرياً، الأمر الذي أثر بشكل كبير في وجهها، إذ يبدو مشوهاً، لدرجة أنها تخجل من الظهور أمام أي شخص غريب، ما اضطرنا إلى وضع قناع يغطي هذا الجزء من وجهها حتى تمارس حياتها بشكل طبيعي».

وتابع والد الطفلة: «نقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة لها، وتبين أنها تعاني من ورم حميد يتسع مع مرور الوقت، ويشوه وجهها، وطلب مني الطبيب إزالته بشكل عاجل عن طريق عملية استئصال، مؤكداً أن تأخير العملية سيجعل إزالته لاحقاً صعبة، لأنه سيصل إلى الفك وأسفل الوجه».

وأشار إلى أن كلفة العملية تبلغ 39 ألف درهم، ولا تسمح إمكاناته المالية المتواضعة بتدبره.

وتابع أن التأمين الصحي رفض تغطية علاج الطفلة لأنها أقل درجة من التأمين الصحي.

وقال: «طلبت المساعدة من جهات خيرية، لكن لم أوفق في الحصول عليها، ولا أعرف ما العمل في ظل الوضع الذي أمر به».

وشرح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، المكونة من أربعة أطفال وزوجة، وأنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب ٨٠٠٠ درهم، يسدد نصفه تقريباً لإيجار المسكن.

وأكد أنه يواجه ظروفاً مالية شديدة الصعوبة، ولا يستطيع سداد الرسوم الدراسية لأبنائه، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على سداد كلفة العملية لطفلته.

والد الطفلة:

• لديّ 4 أطفال وزوجة، وراتبي 8000 درهم، أسدد نصفه لإيجار المسكن.