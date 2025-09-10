أسرة «أبوصادق» تعجز عن سداد 62.9 ألف درهم متأخرات إيجارية

تعجز أسرة (أبوصادق - سوري) عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 62 ألفاً و970 درهماً للمنزل الذي تقطنه في مدينة العين، نتيجة توقف رب الأسرة عن العمل عام 2020، بسبب ظروفه الصحية، ما حدا بمالك المسكن إلى رفع قضية إيجارية، لمطالبته بسداد المبلغ المتراكم عليه لمدة عامين.

وناشدت أسرة (أبوصادق) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها ومساعدتها على تدبير المبلغ المطلوب.

وقالت (أم صادق) لـ«الإمارات اليوم»: «حصل زوجي على فرصة عمل عام 2005، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، استطاع من خلاله توفير المسكن وسبل العيش الكريم لنا، وبعد عام قرر إحضار أسرته إلى الدولة حتى نصبح بالقرب منه، وقد تمكن من توفير المأكل والمشرب والتعليم لأبنائه».

وتابعت: «حرصت على مساعدة زوجي في دخل الأسرة، حيث أقوم بإعطاء دروس خصوصية لبعض الطلبة، وخلال الأعوام الماضية لم نشكُ أي عراقيل، واستمر ذلك حتى ديسمبر عام 2020، إذ أصيب زوجي بمرض جيني نادر، لم تظهر أعراضه في السابق، وبدأت حالته بتشنجات عضلية متقطعة، ثم صعوبة في الحركة والمشي، لتتطور لاحقاً إلى إعاقة جسدية وحركية وشلل نصفي دائم، ما جعله قعيد الفراش وعاجزاً كلياً عن العمل».

وأضافت: «أصبحنا ننفق من الأموال التي حصل عليها زوجي خلال سنوات عمله، وعندما نفدت كلها، أُجبرت على بيع جميع المقتنيات التي كانت لدينا، ومنها أرض زراعية صغيرة في سورية، وسيارة، حتى نتمكن من العيش وتوفير قوت يومنا».

وتابعت: «بعد نفاد كل ما لدينا من أموال وأصول، بدأت الديون تتراكم علينا، والالتزامات تتفاقم، وتزداد يوماً بعد آخر، ولم يعد باستطاعتي توفير كثير من احتياجات أفراد الأسرة، كما أصبحت عاجزةً كلياً عن سداد المتأخرات الإيجارية للمسكن، وحاولت شرح الظروف التي نمرّ بها للمالك، لكنه أصرّ على سداد المبلغ، وأقام دعوى قضائية، لمطالبتنا بسداد المتأخرات الإيجارية المستحقة لمدة عامين، وتبلغ 62 ألفاً و970 درهماً، إضافة إلى إخلاء المسكن».

وقالت: «حاولت إيجاد حل للمشكلة التي نواجهها، وطرقنا جميع الأبواب، وسلكنا كل الطرق، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل».

وناشدت أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدتها على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، قبل أن تجد نفسها وأسرتها بلا مأوى.

