160 ألف درهم تحرم طالبين متفوقين دخول الجامعة

يأمل (أبوعادل - فلسطيني)، الحصول على مساعدة مالية، تُمكنه من سداد الرسوم الجامعية لابنيه (عادل) و(محمد)، اللذين انهيا دراستهما الثانوية العام الماضي بمعدل مرتفع، ويرغبان في الالتحاق بالجامعة.

وقال إنه بحث عن جامعة تناسب حالته المالية لتسجيلهما فيها، ووقع الاختيار على جامعة خاصة، وتمكن من تأمين مبلغ بسيط للحصول على القبول، بمساعدة الأهل والأصدقاء، لكنه لا يكفي لسداد الرسوم، التي تبلغ 160 ألف درهم.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على سداد المبلغ المطلوب حتى يتمكن ابناه من الالتحاق بدراستهما الجامعية، لافتاً إلى أن قيمة الرسوم كبيرة جداً مقارنة بإمكاناته المحدودة.

وتُظهر الكشوف الصادرة من الجامعة الخاصة، أن الطالبين (عادل) و(محمد) مسجلان في كلية إدارة الأعمال.

وتبلغ كُلفة الدراسة للطالب (عادل) 80 ألف درهم، وللطالب (محمد) 80 ألف درهم، بكُلفة إجمالية 160 ألف درهم.

وأكّد (أبوعادل) أن ابنيه يرغبان في مواصلة دراستهما الجامعية، لكن وضعه المالي الصعب يمنعه من تحقيق حلمهما.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه كان يعمل في إحدى الجهات الخاصة، وترك عمله بسبب ظروف صحية مرّ بها عام 2024، ليصبح بلا مصدر للدخل ينفق منه على أسرته، التي تتكون من أربعة أفراد، باستثناء ما يحصل عليه من مساعدات من بعض الأقارب والأصدقاء.

وأكّد أن ابنيه أنهيا دراستهما الثانوية بمعدل 90%، وأنهما يحلمان بالتخرّج في الجامعة والحصول على شهادة تمكنهما من مساعدة أسرتهما نظراً إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمرّ بها.

وذكر أن زوجته تحاول العثور على عمل مؤقت للمساعدة على تأمين جزء من متطلبات الحياة، معرباً عن أمله أن يمدّ أحد أهل الخير يد المساعدة له، ليتمكن ابناه من الالتحاق بالجامعة، والحصول على وظيفة تمكنهما من إعانة أسرتهما.