«أبوعماد» يحتاج إلى أدوية بـ 35 ألف درهم

يعاني المسنّ (أبوعماد - 84 عاماً) سرطان الدم وأمراضاً مزمنة عدة.

ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فهو يحتاج إلى أدوية وإجراءات طبية ومتابعة مستمرة، إلا أن إمكاناته المالية لا تسمح له بالوفاء بالجزء المتبقي من كلفة علاجه، التي يغطي برنامج الإعفاء جزءاً كبيراً منها، إذ يتعين عليه سداد 35 ألف درهم.

وتشمل أمراض (أبوعماد)، إضافة إلى سرطان الدم، السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والنقرس، وأمراض الأوعية الدموية، وتضخم البروستاتا، واعتلال عضلة القلب.

وناشد المريض أهل الخير المساعدة على تأمين المبلغ المطلوب، بسبب سوء ظروفه المالية.

وروى لـ«الإمارات اليوم» أن مصدر دخله الوحيد، منذ أن قررت الجهة التي كان يعمل فيها إنهاء خدماته عام 1993، بسبب كبر سنه، هو راتب ابنه (عماد) الذي يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، ويتقاضى 5000 درهم راتباً شهرياً.

وأكمل: «في ديسمبر عام 2019، بدأت أعاني ارتفاعاً متكرراً في درجة الحرارة، وإرهاقاً شديداً، وشحوباً في الوجه، ونزيفاً في اللثة، ومع تطور الأعراض، أصبحت أشعر بفقدان كبير في الوزن، وتكرار الالتهابات، فاصطحبني ابني (عماد) إلى مستشفى خاص قريب من المنزل، حيث أجريت لي فحوص وتحاليل مخبرية وأشعة مقطعية، فضلاً عن أخذ عينة للاختبار، ومكثت في المستشفى 15 يوماً لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وعند ظهور نتائج الفحص أخبرني الطبيب بأنني مصاب بمرض سرطان الدم».

وتابع: «عندما تلقيت خبر مرضي تأثرت حالتي النفسية بشدة، على الرغم من محاولتي إخفاء مشاعري أمام أبنائي، لأنني لا أريد أن أكون عبئاً عليهم، وكنت أشعر بتعب شديد في معظم الأوقات، ولم يعد بمقدوري القيام بواجباتي اليومية، حيث أصبحت في عزلة. وبعد مرور 45 يوماً على خضوعي للعلاج في المستشفى، نصحني الطبيب بالذهاب إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لاستكمال العلاج، فتوجهت إلى هناك، وتمت إعادة الفحوص والتحاليل المخبرية، وخضعت لجلسات علاج كيماوي مكثف، ولم أواجه أي مشكلات مالية خلال تلك السنوات، لأن برنامج الإعفاء في المستشفى يغطي نسبة كبيرة من كلفة علاجي، لكنني لم أعد قادراً على دفع الجزء المتبقي من كلفة العلاج، بسبب تواضع إمكانات أفراد أسرتي المالية».

وتابع المريض: «حسب ما أكده الأطباء لي، فإن حالتي تستدعي متابعة مستمرة، كما أن عدم تناول الأدوية يفاقم وضعي الصحي». وناشد (أبوعماد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة أدويته، في ظل وضعه الصحي المتدهور.