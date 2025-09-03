الطفل محمد نور يعاني «السكري» ويحتاج إلى علاج بـ 41.6 ألف درهم

يعاني الطفل (محمد نور - تسع سنوات - سوري) مرض السكري من الدرجة الأولى منذ شهر، ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي فإن المريض يحتاج إلى أدوية وعلاج ومراجعات مستمرة لمدة عام في المستشفى، تبلغ كُلفتها 41 ألفاً و683 درهماً، ويناشد والده من يساعده في سداد كُلفة علاجه.

ويروي والد الطفل قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «جئت إلى الدولة للعمل منذ 15 عاماً، ورزقني الله بخمسة أبناء، لكن ابني (محمد) أصيب قبل شهر تقريباً بمرض السكري الذي صنّفه الأطباء من الدرجة الأولى، إذ كان لا يتمكن من الوقوف على رجليه، ويُكثر من شرب الماء، ويرتاد دورة المياه بشكل مستمر، وعند ملاحظة هذه الأعراض عليه، قمت بنقله إلى إحدى العيادات القريبة من مسكني، وتم فحصه لمرتين، الأولى حينما كان صائماً ووصلت نسبه السكري إلى 400، والثانية بعد تناوله الطعام، ووصلت نسبة السكري لديه إلى 530».

وأضاف: «تم نقل طفلي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وقمت بإدخاله إلى قسم الطوارئ، وأُجريت له الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وأشار الطبيب المُعالج إلى أنه مصاب بمرض السكري من الدرجة الأولى، ونظراً إلى حالته الصحية الصعبة التي كان يعانيها ظل بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام كان خلالها تحت الملاحظة الطبية، وبعدها أكّد الطبيب أن طفلي يحتاج إلى إبر وأدوية وعلاج ومتابعة مستمرة في العيادات التخصصية، وشدد على ضرورة متابعة العلاج تفادياً لمضاعفات تهدد حياته».

وأكمل:«تبلغ الكُلفة العلاجية لطفلي 41 ألفاً و683 درهماً لمدة عام كامل، وهذا يفوق قدراتي المالية، إذ أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجة، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3426 درهماً، يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها».

وأضاف: «سبق لي التقديم في جمعيات ومؤسسات خيرية، لكني لم أتلقّ رداً، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ العلاج الذي يحتاج إليه طفلي المريض، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تأمين كُلفة العلاج لطفلي من مرض السكري».

والد الطفل:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجة، ودخلي بالكاد يغطي مصروفات الحياة المعيشية.