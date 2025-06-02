93 ألف مساهم يقدمون 509 ملايين درهم لـ «وقف الحياة»

جمعت حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة»، تماشياً مع «عام المجتمع»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 509 ملايين درهم من 93 ألف مساهم بعد أسبوعين من إطلاقها.

وتدفقت الحصيلة من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وسط زخم كبير تشهده الحملة منذ لحظة إطلاقها، لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة، حيث يذهب ريع الوقف لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج لمرضى الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من خلال استثمار أموال الوقف.

ويعبر الإقبال على الإسهام في الحملة الوقفية، عن حرص مجتمع الإمارات على فعل الخير، ومساندة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومساعدتهم للحصول على أفضل رعاية صحية، بما يجسد إحساساً عميقاً لدى أفراد المجتمع بمسؤوليتهم الإنسانية وسعيهم لتلبية الاحتياجات الطبية لمن يعانون الأمراض خصوصاً من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

وأكد المدير العام للهيئة، فهد عبدالقادر القاسم، أن حملة «وقف الحياة» تمثل علامة فارقة في مسيرة الخير الإماراتية، وتقدّم نموذجاً يُحتذى به في تلبية احتياجات المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، بما يجسد تكاتف أفراد مجتمع الإمارات وسعيهم إلى البذل بلا حدود، وينسجم مع النهج الذي اعتمدته الدولة في مجال العمل الخيري والإنساني منذ عشرات السنين، والذي يستند إلى مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى واستدامة المنفعة للمستفيدين.

وقال إن حصيلة الخير التي حققتها الحملة منذ انطلاقها، تعبّر عن التزام مجتمع الإمارات بمساندة الحملات الإنسانية التي تطلقها الدولة.