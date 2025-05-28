جمعية الإمارات للسرطان تساعد 426 مريضاً خلال 2024

كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدمت، العام المنصرم 2024، مساعدات مالية إلى 426 مريضاً بالسرطان من المقيمين على أرض الدولة من الجنسيات كافة، شملت الدعم العلاجي، والضمان الصحي، والإعاشة الشهرية، والمتأخرات الإيجارية، والأقساط المدرسية.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي للجمعية، الذي عقد بقاعة ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سالم بن ركاض، أن الجمعية تعمل على تخفيف آلام مرضى سرطان على كامل مساحة الوطن، وتقدم أشكال الدعم المادي والمعنوي كافة للمصابين وذويهم، وكل ما يحتاجون إليه من دعم للتخفيف من معاناتهم، وزرع الأمل في نفوسهم.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، عوض سالم الساعدي، إنجازات الجمعية في رعاية، ودعم مرضى السرطان وذويهم من فئة المعوزين.

ولفت إلى أن الجمعية أجرت نحو 900 زيارة للمرضى في إطار الدعم المعنوي والنفسي والمساندة المجتمعية، من خلال فروعها على مستوى الدولة. كما تضمن الملتقى جلسة حوارية مع عدد من المتعافين من السرطان، الذين تقدموا بالشكر إلى جمعية الإمارات للسرطان، على دعمها المتواصل لهم خلال فترة العلاج.