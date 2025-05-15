«أوقاف دبي» تدعم «جمعية النور» بتقنيات متطورة لتعليم أصحاب الهمم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي دعماً لجمعية «النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم»، يتمثل في توفير أجهزة وتقنيات متطورة للمساعدة في تدريب وتعليم الطلبة من أصحاب الهمم، والإسهام في تقليل صعوبات التعلم لديهم وتأهيلهم.

وأوضح رئيس فريق أصحاب الهمم في المؤسسة، عمران الشاعر، أن المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة لبناء مجتمع دامج، وضمان حصول أصحاب الهمم على التدريب والتأهيل اللازمين من خلال أحدث التقنيات المتطورة، بما يضمن اندماجهم في المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، خالد الحليان، أنه من خلال التعاون المشترك مع «أوقاف دبي»، تم توفير أحدث جهاز يعمل ببصمة العين لطلاب الجمعية، بهدف خلق وسيلة تواصل فعّالة تمكنهم من التعبير عن آرائهم والاستفادة من قدراتهم.