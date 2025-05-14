9 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «صندوق الفرج»

تلقى صندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة تسعة ملايين درهم، لمصلحة مبادرات ومشاريع الصندوق الساعية إلى مساعدة المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الصندوق، خليل داوود بدران، الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على ما يقدمه من دعم متواصل، يسهم في تحقيق رؤية وأهداف صندوق الفرج والعمل التكافلي الإنساني.

من جانبه، أكّد بنك دبي الإسلامي أن هذا التبرع يأتي في إطار رؤية البنك الداعمة للمؤسسات والمبادرات الوطنية والمشروعات، التي تقدم خدمات إنسانية للمجتمع الإماراتي، وتعزز الاستقرار والأمان المجتمعي.

وأشار البنك إلى أن هذا التبرع مخصص بالكامل لمشروعات داخل الدولة، التزاماً بتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها ضمن نطاق المجتمع المحلي.

وفي الوقت ذاته، أكّدت جمعية النهضة النسائية في دبي، تلقيها دعماً مالياً بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لدعم برنامج الزكاة للحالات الاجتماعية خلال عام 2025.

وأشادت مدير عام الجمعية، الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، بمبدأ الشراكة المجتمعية مع بنك دبي الإسلامي، ترسيخاً لقيم التكافل، وتعزيزاً للتلاحم المجتمعي، من أجل دعم التماسك الأسري والعمل الخيري والإنساني.

وأشارت إلى أن «هذا المبدأ يُعدّ تأكيداً لمسيرة عطاء نسير فيها على نهج القائد العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل وطنه مثالاً لقيم العطاء والخير وإغاثة الملهوف».

وأضافت: «نسير في جمعية النهضة النسائية بدبي على الخُطى ذاتها من خلال مبادرات إنسانية بالغة الأثر، كالمير الرمضاني، وإفطار صائم، والزكاة، وإعانة الأيتام، وبرامج لذوي الهمم، وبصمة خير، ونرسم بسمة للأيتام، ومساعدة الحالات العلاجية والتعليمية، ومبادرات مجتمعية أخرى، لتمكين الأسرة من ممارسة أدوارها وفق ما يجب لبناء مجتمع متماسك وسعيد».

الدكتورة فاطمة الفلاسي:

. الشراكة المجتمعية مع بنك دبي الإسلامي تُرسّخ قيم التكافل، وتعزز التلاحم المجتمعي.

خليل داوود بدران:

. الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على ما يقدمه من دعم متواصل يسهم في العمل التكافلي الإنساني.