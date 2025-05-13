«دبي لرعاية النساء والأطفال» تدشن داراً لرعاية الذكور حتى سن 17 عاماً   

دشن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، داراً متخصصة لرعاية الأطفال الذكور من عمر 12 إلى 17 عاماً، ضمن حرم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في خطوةٍ تعكس استراتيجيتها المتقدمة في الرعاية الاجتماعية، وتترجم التزامها بتقديم خدمات متكاملة تعزز التأهيل والاندماج المجتمعي وفق أعلى المعايير الدولية، وترسيخاً لدورها في رعاية وتأهيل الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

وشهد افتتاح الدار الجديدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أحمد درويش المهيري، ونائب رئيس مجلس الإدارة، منى البحر، ومدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين وكوادر المؤسسة.

ويأتي هذا المشروع تتويجاً لمسيرة حافلة من الجهود التي تبذلها المؤسسة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع الأطفال من كلا الجنسين، ويجسد التزامها بعدم ترك أي طفل يواجه مخاطر العنف دون حماية ورعاية، كما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في الإمارة، متماشياً مع قانون حقوق الطفل وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، لترسيخ بيئة داعمة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

وتقدم الدار الجديدة خدمات متكاملة تشمل الإيواء الآمن، مع توفير جميع الاحتياجات الأساسية من مسكن، وملبس، وتغذية، ومواصلات، وترفيه، إضافةً إلى خدمات صحية وتعليمية متطورة، كما يتم تقديم برامج تأهيل نفسي واجتماعي ودعم قانوني، بهدف مساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات التي تعرضوا لها وتعزيز قدراتهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.

ويشرف على الدار فريق متخصص من الكفاءات المهنية في مختلف المجالات، يضم مديراً، وباحثين قانونيين، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وممرضين، ومشرفي سكن، ومشرفي أنشطة، يكرسون جهودهم لضمان تقديم رعاية متكاملة تراعي الاحتياجات الفردية لكل طفل، وتوفر بيئة داعمة ومحفزة لتعزيز إمكاناتهم.

وتعتمد الدار على آلية تحويل مرنة تتيح الاستجابة الفورية لحالات الأطفال المحالين من الجهات المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ما يضمن التدخل السريع لحمايتهم من أي مخاطر إضافية والعمل على رعاية متخصصة تستند إلى أعلى معايير الجودة والأمان.

وعقب الافتتاح، قام نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى جانب أحمد درويش المهيري، وشيخة سعيد المنصوري، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمعنيين، بجولة ميدانية لمرافق المؤسسة، تضمنت فلل الأطفال، للاطلاع على أبرز الخدمات والبرامج النوعية المقدمة لتعزيز النمو النفسي والاجتماعي لهم ضمن بيئة آمنة وداعمة، إضافة إلى مبنى الرعاية والتأهيل حيث اطلع على الغرف المُخصصة لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي وغرف الاستشارات النفسية الخاصة بالمتعاملين، مثنياً على جهود المؤسسة البارزة والتزامها الراسخ بتقديم خدمات نوعية تجسد أعلى معايير الرعاية المتخصصة، بما يلبّي احتياجات الفئات المستفيدة على النحو الأمثل.