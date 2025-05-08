«إسلامية دبي» تحصد علامة عام الاستدامة «قولاً وفعلاً»

نالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي علامة عام الاستدامة «قولاً وفعلاً»، تقديراً لمبادراتها المؤسسية والمجتمعية التي رسخت من خلالها مبدأ الاستدامة كقيمة راسخة في مشروعاتها وبرامجها، ما يؤكد التزامها برؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

ويأتي هذا الاستحقاق تتويجاً لمسيرة من الإنجازات النوعية التي أطلقتها الدائرة خلال «عام المجتمع»، والتي اتسمت بالمسؤولية المجتمعية، والحرص على استدامة الموارد، وتعزيز العمل المؤسسي المستدام، في انسجام تام مع توجهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً حقيقياً لشعار «قولاً وفعلاً» على أرض الواقع.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري: «نعتز بالحصول على علامة عام الاستدامة، التي تجسد التزامنا العميق بقيم التنمية المستدامة، وتؤكد حرصنا المستمر على مواءمة مبادراتنا الدينية والمجتمعية مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر»، وأضاف: «لقد كانت الاستدامة، ولاتزال، جزءاً أصيلاً من منهج عملنا، نعزز من خلالها مفاهيم الوعي، ونرسخ ثقافة المسؤولية، ونعمل على تقديم خدمات ذات أثر طويل الأمد على الفرد والمجتمع، ونستلهم العزيمة من قيادتنا الرشيدة لترسيخ نموذج مؤسسي متكامل، يسهم في تعزيز وعي المجتمع، وترسيخ مفاهيم الاستدامة سلوكاً وثقافةً ونهج حياة».

وأكدت الدائرة أن هذا التكريم يشكل حافزاً جديداً لمواصلة جهودها في تبني أفضل الممارسات المستدامة، وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز من حضورها كمؤسسة مؤثرة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي ودولة الإمارات.