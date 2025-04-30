100.8 مليون درهم إجمالي إنفاق «الشارقة الخيرية» خلال الربع الأول

بلغ إجمالي ما أنفقته جمعية الشارقة الخيرية، ضمن برامجها ومبادراتها الإنسانية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 100.8 مليون درهم توزعت بين المساعدات الإنسانية الرامية إلى تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء ومشاريع خارجية وكفالات الأيتام.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات له، إن قيمة المساعدات الداخلية، التي قدمتها الجمعية خلال الربع الأول، بلغت نحو 3.1 ملايين درهم، استفاد منها 2270 حالة، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن، وأوضح أنه في جانب المساعدات المقطوعة تم إنفاق نحو 23 مليون درهم لدعم فئات متنوعة ضمن البرامج الصحية والتعليمية، شملت 473 حالة مَرضية بكلفة 13.1 مليون درهم، فيما تم دعم 444 طالباً ضمن برنامج مساعدات التعليم بمبلغ 2.9 مليون درهم.

ونوه إلى أنه في قطاع المساعدات السكنية وفرت الجمعية دعماً بقيمة أربعة ملايين درهم استفاد منه 418 شخصاً، إلى جانب تفريج كرب 562 حالة بمساعدات مالية بلغت 2.2 مليون درهم، ودعم 16 شاباً وشابة من المقبلين على الزواج بمبلغ 150 ألف درهم، علاوة على إرسال 33 معتمراً لأداء مناسك العمرة بكلفة إجمالية بلغت 500 ألف درهم.

وأشار إلى أن الحملة الرمضانية هذا العام شهدت نشاطاً ملحوظاً، عبر تخصيص نحو 6.8 ملايين درهم لتقديم الدعم الغذائي خلال الشهر الفضيل، مستهدفة 9486 أسرة عبر توزيع الطرود الغذائية ووجبات الإفطار وكسوة العيد وزكاة الفطر.

وعلى الصعيد الخارجي، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية إن مصروفات المشاريع التنموية خارج الدولة بلغت نحو 62.4 مليون درهم خلال الربع الأول تنوعت بين بناء المساجد وحفر الآبار ودعم التعليم والإغاثة الغذائية، إلى جانب بناء 573 مسجداً بكلفة إجمالية بلغت 29.9 مليون درهم، وحفر 3623 بئراً لتوفير المياه النظيفة بكلفة 14.9 مليون درهم، وهي مشاريع تعد شريان حياة للمجتمعات النائية، موضحاً أن دعم قطاع التعليم تمثل في إنشاء وتجهيز 65 منشأة تعليمية بكلفة 4.9 ملايين درهم علاوة على تنفيذ برنامج توزيع وجبات إفطار الصائم بكلفة 3.4 ملايين درهم وبناء 23 بيتاً للفقراء بكلفة 654 ألف درهم وتوفير 359 مشروعاً إنتاجياً بكلفة 545 ألف درهم لدعم الأسر المنتجة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية إضافة إلى صيانة وترميم 26 مشروعاً إنشائياً بقيمة 452 ألف درهم لضمان استمرارية الخدمات الخيرية المقدمة.

وقال إن الجمعية تواصل دعمها للمكفولين الذين بلغ عددهم أكثر من 31670 مكفولاً تتوزع فئاتهم بواقع كفالة 31083 يتيماً وهي من أولويات الجمعية لما لها من أهمية اجتماعية وإنسانية بالغة، فضلاً عن كفالة 261 أسرة متعففة لتلبية احتياجاتهم الضرورية ودعم 31 طالب علم لمواصلة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى كفالة 231 من الأئمة والمعلمين و64 من أصحاب الهمم، وبلغ إجمالي قيمة مبالغ الكفالة لجميع المكفولين 5.3 ملايين درهم.