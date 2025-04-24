دبي الإنسانية: ملتزمون بالتحول الرقمي في مجال «الاستجابة للطوارئ»

اختتمت دبي الإنسانية مشاركتها الناجحة في مؤتمر أسبوع الشبكات والشراكات الإنسانية 2025 «HNPW» في جنيف، حيث جدّدت التزامها بتعزيز التنسيق الإنساني والتحول الرقمي والابتكار المستدام في مجال الاستجابة للطوارئ.

ولعبت دبي الإنسانية خلال فعاليات المؤتمر دوراً محورياً في المناقشات رفيعة المستوى، وقادت جلستين أساسيتين عن الاستجابة الإنسانية للأزمات الطارئة، وأسهمت في عدد من الحوارات المتخصصة التي تناولت التحديات الحرجة في العمليات الإنسانية، إلى جانب مشاركتها في مناقشات استراتيجية واقع ومستقبل العمل الإنساني.

وقال المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، إن مؤتمر أسبوع الشبكات والشراكات الإنسانية في جنيف شكل منصة لا تقدر بثمن للتعاون وتبادل المعرفة، ودفع الحلول المؤثرة في مجال الاستجابة الإنسانية هذا العام، مؤكداً الدور المحوري للتحول الرقمي في لوجستيات المساعدات.

وسلطت دبي الإنسانية الضوء على أهمية بناء القدرات المحلية، وعززت الشراكات الاستراتيجية التي ستسهم في بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة، كما تلتزم الابتكار والتكيف لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة بطرق فعالة ومستدامة.

كما ألقى جوسيبي سابا الكلمة الرئيسة في جلسة «مؤسسة بيسلاند» الصينية حول الشراكات المؤسسية في الابتكار الإنساني، مؤكداً أهمية التعاون في تطوير حلول إنسانية مبتكرة.