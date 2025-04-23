«مساجد الفريج» تفرش 40 مسجداً بسجاد فاخر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز إنجازات مبادرة «مساجد الفريج»، منذ انطلاقها بتاريخ 21 فبراير 2025، وتهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمساجد، وتحسين بيئتها العامة بالشراكة مع أفراد المجتمع، في إطار حرص الدائرة المتواصل على رعاية بيوت الله، وتعزيز دورها كمراكز دينية ومجتمعية.

وشملت المبادرة فرش أكثر من 40 مسجداً في مناطق متعددة من إمارة دبي، باستخدام أكثر من 19 ألف متر مربع من السجاد الفاخر، بقيمة تجاوزت مليونَي درهم، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين، وفق أعلى المعايير المعتمدة في بناء وصيانة المساجد.

وأكد مدير إدارة خدمة المتعاملين، محمد جاسم المنصوري، أن مبادرة «مساجد الفريج» تمثل نموذجاً فعّالاً في تعزيز قيم التلاحم والتكافل، من خلال إتاحة المجال للأفراد والمؤسسات للإسهام في تطوير المساجد وصيانتها، وأشار إلى أن النتائج المحققة تعكس حرص الدائرة على الاستمرار في تطوير مرافق المساجد بما يواكب رؤيتها الاستراتيجية، ويخدم مختلف فئات المجتمع.

وأضاف المنصوري: «نقدّر هذا التفاعل المجتمعي المسؤول، الذي يشكّل ركيزة أساسية لدعم المبادرات المجتمعية، ويمثل امتداداً لمسيرة العطاء في إمارة دبي، بما يسهم في تنفيذ مبادرات نوعية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة في المساجد، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة».

وأكد أن جهود التطوير ستتواصل خلال الفترات المقبلة، لتشمل مساجد إضافية وفق خطة مدروسة، تأخذ في الحسبان التوسع العمراني واحتياجات الأحياء السكنية، بما يعزز من استدامة الخدمات وتحقيق الأهداف المجتمعية للدائرة.