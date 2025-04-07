تفاهم بين «أوقاف دبي» و«مجموعة لولو» لتطوير مشاريع تجارية

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع «مجموعة لولو»، المتخصصة في قطاع التجزئة، لتطوير مجموعة من متاجر التجزئة في المشروعات الوقفية بمختلف أنحاء دبي.

شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عيسى عبدالله الغرير، وأمينها العام، علي المطوّع، ورئيس مجلس إدارة المجموعة، يوسف علي موسليام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ووقع الاتفاقية علي المطوّع، ومدير العمليات العالمية للمجموعة، سليم.م.أ. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «مجموعة لولو» بشكل وثيق مع «أوقاف دبي» في مشاريعها المجتمعية المقبلة، من خلال إنشاء وجهات تسوق عالمية المستوى تلبي احتياجات السكان والزوار.

ويهدف التعاون إلى تعزيز تجربة التسوق، ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها المؤسسة.

ومن المقرر افتتاح أول متجر للمجموعة ضمن هذه الاتفاقية في منطقة «الخوانيج 2» بحلول منتصف العام الجاري، ليكون بداية لسلسلة من المشاريع التطويرية في مختلف أنحاء دبي.

وقال المطوع إن «(مجموعة لولو) تعد واحدة من أكبر شركات التجزئة في المنطقة، ونتطلع إلى أن يكون هذا التعاون خطوة نوعية في تعزيز استدامة المشاريع الوقفية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي».

وأضاف: «تعكس هذه الشراكة رؤية المؤسسة في تطوير مشاريع وقفية مبتكرة تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير وجهات تسوق عالمية المستوى داخل المشروعات الوقفية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة لدعم البرامج والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تتبناها المؤسسة».

وأشار المطوع إلى أن افتتاح أول متجر لـ«مجموعة لولو» في منطقة الخوانيج يمثل انطلاقة قوية لهذه الشراكة، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق رؤية دبي عاصمة عالمية للوقف، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتابع: «نتطلع من خلال الاتفاق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف من خلال مشاريع تواكب التطورات الاقتصادية وتخدم المجتمع بشكل مستدام».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة لولو»، يوسف علي موسليام: «تلتزم (مجموعة لولو) باستكشاف جميع سبل التعاون الممكنة، ووضع خريطة طريق مستدامة لتقديم تجربة تسوق لا مثيل لها لسكان وزوار دبي».

وأضاف: «يؤكد هذا التعاون التزام (مجموعة لولو) بدعم قطاع التجزئة في دبي، مع التوافق مع رؤية مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة».