«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق «توطين مهنة معلمي التربية الخاصة»

تواصل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جهودها الرامية إلى تطوير قطاع العمل في مجال أصحاب الهمم لدعم هذه الفئة، من خلال توفير الإمكانات اللازمة كافة لتوطين المهن التخصصية بشكل فعال، ومنها «مهنة معلمي التربية الخاصة»، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وتدعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في هذا الإطار، عملية التوظيف والتعليم والتدريب والتأهيل لعدد من المواطنين الذكور الباحثين عن عمل، من خلال برنامج دراسي متكامل يستمر أربع سنوات متتالية، وتعدّ هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين، حيث تشكّل خطوة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التربية الخاصة، وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية، خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.

وكشفت المؤسسة أنه يعمل لديها في الوقت الراهن نحو 161 معلم تربية خاصة من المواطنين، مؤكدة أن هناك خططاً مستقبلية لرفع هذا العدد في المستقبل، من خلال قيامها بإبرام شراكات واتفاقات مع المؤسسات المعنية في الدولة لتعليم وتدريب المعلمين المواطنين في مجال التربية الخاصة، بحيث يتم تأهيلهم بشكل متكامل، أما بشأن الطلاب الجامعيين المبتعثين فعددهم الآن 30 طالباً من الذكور على مقاعد الدراسة في تخصص التربية الخاصة، وتمت مباشرة العمل لأحد الطلاب من المبتعثين.