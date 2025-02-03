«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تطلق «زكاتي بركة تجارتي»

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حملة حساب زكاة الشركات تحت شعار «زكاتي بركة تجارتي»، التي تهدف إلى توﻓيـﺮ ﺧﺪﻣﺔ مؤتمتة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ تمكّن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻛﺎة المستحقة ﻋﻠﻴﻬﺎ، بمختلف أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والخدمية بطرق سهلة ومبتكرة، في إطار حرص الهيئة على توعية المجتمع بأهمية الزكاة وتوفير أرقى الوسائل التي تحفز المزكين وأصحاب المؤسسات التجارية لإخراج زكاة أموالهم بطرق مبتكرة وسهلة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن إطلاق حملة «زكاتي بركة تجارتي» يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في خدمة المجتمع، وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في الابتكار والتميز في تقديم الخدمات التي تسعد الجمهور، حيث تهدف الحملة إلى رفع اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺰﻛﻮي ﻟﺪى اﻟﺸـﺮﻛﺎت، ودعمها في عملية حساب الزكاة بدقة، وﺗﻘﺪﻳـــﻢ أﻓﻀــــــﻞ الحلول المبتكرة لها من خلال «برنامج الإمارات الرقمي لحساب زكاة الشركات الجيل الرابع»، وهو الأول من نوعه لحساب زكاة اﻟﺸﺮﻛﺎت، ومتوافر على موقع إدارة صندوق الزكاة «www.zakatfund.ae» تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتطبيق «الزكاة»، علماً بأنه برنامج حائز براءة اختراع ومسجل كمصنف فكريّ لدى وزارة الاقتصاد كخدمة مبتكرة في حساب زكاة الشركات بأنواعها، وفق الأسس المحاسبية والشرعية المعتمدة، ومتوافق مع القوائم المالية المحاسبية للشركات (Financial Statement)، وأشار إلى أن الهيئة منطلقة بخطوات واضحة ومدروسة لنشر الوعي بخدمة «Z-Companies» وهي ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ لأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت والمستثمرين في ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل والمحاسبين اﻟﺮﺋﻴﺴﻴن والمديرين الماليين واﻟﺘﻨﻔﻴﺬيين، والمؤسسات اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ الحسابات، والمكاتب اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ، تمكّنهم ﻣــﻦ ﺣﺴــﺎب ﻣﻘــﺪار زﻛﺎة ﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻧﻈــﺎم ﺗﻘﻨــﻲّ ﻣﺘﻄــﻮر ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺣﺴــﺎب زﻛﺎة اﻟﺸــﺮﻛﺎت، وذﻟــﻚ اﺳــﺘﻨﺎداً إﻟــﻰ ﺑﻨــﻮد اﻟﻘﻮاﺋــﻢ المالية.

وأكد سعي الهيئة المستمر في خدمة الزكاة بعزيمة وطموح، لإحداث فرقٍ إيجابيٍّ في العطاء وتعزيز الاستدامة، والحرص على توعية المجتمع في المواسم المختلفة من خلال منصاتها الإعلامية ووسائل التواصل التابعة لها، وتدعو الهيئة أصحاب الشركات إلى إخراج زكاتهم شكراً لله على هذه النعمة، وقياماً بواجبهم تجاه مجتمعهم.